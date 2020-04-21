В Северной Осетии арестованный оппозиционер объявил голодовку

В Северной Осетии оппозиционер и ковид-дессидент Вадим Чельдиев объявил голодовку в СИЗО. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в нападении на полицейского. Чельдиеву также вменяют распространение фейков о коронавирусе, сообщает Кавказ.Реалии.

По версии следствия, 18 апреля во время конвоирования Чельдиева в Москву он ударил по лицу одного из полицейских сидевших с ним в машине. Оппозиционер утверждает, что один сотрудник полиции ударил другого, чтобы инсценировать нападение.

Оппозиционер и бывший оперный певец Вадим Чельдиев неоднократно призывает жителей Северной Осетии к протесту против действующей местной власти. По его инициативе накануне во Владикавказе прошёл массовый несанкционированный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Местные жители также требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.