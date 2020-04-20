Во Владикавказе сотни людей вышли на акцию протеста

В столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе несколько сот человек в понедельник вышли на "народный сход" - не согласованную с властями акцию протеста.

Люди протестуют против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Они утверждают, что их недостаточно информируют о ситуации. Звучат лозунги против режима "самоизоляции", из-за которого, как утверждается, многие жители республики потеряли работу. Один из лозунгов - отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначение временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

На улицах много полиции, были задержаны несколько участников акции протеста.

Многим участникам схода, однако, удалось дойти до центральной площади. К ним вышел глава республики и призвал сидеть дома, чтобы бороться с эпидемией. Собравшиеся продолжают требовать его отставки. Прямая трансляция акции ведётся в инстаграме.

Выйти на акцию протеста призывал оппозиционный общественный деятель Вадим Чельдиев, бывший оперный перец, живущий в Петербурге. Он распространял в соцсетях обращения, в которых, в частности, выступал против режима самоизоляции. Во Владикавказе против него возбудили уголовное дело, обвинив в распространении ложных новостей о коронавирусе. Чельдиева задержали в Петербурге.

По официальным данным, в Северной Осетии сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.