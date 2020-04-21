Власти Баварии впервые за 70 лет отменили Октоберфест

Власти немецкой федеральной земли Бавария впервые с 1949 года отменили празднование Октоберфеста — традиционного пивного фестиваля, ежегодно собирающего миллионы участников, — сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Об отмене праздника 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. “Мы согласились, что риск просто слишком велик, — сказал Зёдер. — Жизнь с коронавирусом означает осторожную жизнь”.

В этом году Октоберфест был запланирован с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль ежегодно привлекает до шести миллионов участников и приносит экономике Мюнхена больше миллиарда евро. В последний раз фестиваль, проводящийся с 1810 года, отменялся на период с 1939 по 1948 год — из-за Второй мировой войны.