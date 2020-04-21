В Пскове активиста обвинили в публикации фейков из-за поста в соцсети

В Пскове на активиста Николая Кузьмина составили протокол за распространение фейковой информации из-за поста в "ВКонтакте", где он сообщал о количестве аппаратов ИВЛ в инфекционном отделении городской больницы. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на рассказ самого Кузьмин.

Полицейские посчитали фейком слова активиста о том, что при неблагоприятном развитии ситуации с пандемией больные будут зависеть от возможностей своего организма. Фразы Кузьмина о двух аппаратах ИВЛ в инфекционном корпусе и нехватке врачей полиция ложными не посчитала. Активист считает, что дело против него это борьба с иным взглядом на проблему, а не с фейками.

В рамках административного дела полицейские допросили главного врача Алексея Васильева (на тот момент он возглавлял Псковскую городскую больницу, позже он покинул свой пост – прим. РС). Медработник заявил полицейским, что слова Кузьмина не соответствуют действительности. По мнению Васильева, после публикации Кузьмина пациенты могут неверно оценить положение дел в больнице и отказаться от госпитализации, что приведет к массовому заражению.

С начала эпидемии в Псковской области от коронавируса умерли шесть человек, заболели 58, выздоровели девять. Всего в России по состоянию на 21 апреля заболели 52 763 человека человек, 29 433 из них – в Москве. Умерли 456 человека (51 из них – за сутки), выздоровели 3873.