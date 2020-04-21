Лукашенко: ВОЗ рекомендовала Белоруссии ввести карантин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску ввести карантин и рассмотреть возможность введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед рабочими в Бобруйске.

Лукашенко также обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал рабочих доверять информации о короновирусе от государственных СМИ.

В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.

По последним данным, в Белоруссии выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли более 50 человек. При этом Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и не отменены массовые мероприятия.

Ранее ВОЗ призвала белорусские власти готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса.

Вспышка вируса нового типа началась в Китае в декабре прошлого года. Постепенно коронавирус распространился по всему миру. COVID-19 заболели более двух с половиной миллионов человек. Умерли более 170 тысяч пациентов.

В большинстве стран сейчас из-за коронавируса введены ограничения — отменены массовые мероприятия, закрыты общественные и учебные заведения. Однако несколько стран Европы, включая Данию, Австрию, Испанию и Германию, объявили о послаблении ограничений. В США начались протесты с требованием позволить людям вернуться на работу. В ответ ВОЗ предупредила о рисках поспешной отмены государствами карантинных мер, так как это чревато новой волной вспышки COVID-19.