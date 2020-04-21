ООН призвала ускорить разработки для преодоления пандемии

Генеральная Ассамблея ООН призвала к глобальным действиям по скорейшему расширению разработок и доступу к лекарствам, вакцинам и оборудованию для борьбы с пандемией коронавируса.

В резолюции ООН говорится, что генеральному секретарю Антониу Гутеррешу необходимо тесно взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и разработать рекомендации о своевременном тестировании и равных возможностях для всех людей получать необходимую медицинскую помощь, прежде всего, в развивающихся странах.

Только по оптимистичным прогнозам экспертов о развитии эпидемии в странах Африки, континенту понадобится около 44 миллиардов долларов на тесты, закупку персональных средств защиты, медпрепараты и оборудование. Негативные прогнозы по африканским странам указывают на цифру в 450 миллиардов долларов.

ВОЗ тем временем заявила, что пока еще только изучает, как на её планах скажется решение президента США о приостановке финансирования организации. Дональд Трамп ранее обвинил ВОЗ в том, что она пошла на поводу у Китая и приуменьшила масштабы пандемии. Во Всемирной организации здравоохранения обвинения отвергли.

Во вторник ВОЗ предупредила о рисках поспешной отмены государствами карантинных мер, так как это чревато новой волной вспышки COVID-19. Директор ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касай подчеркнул, что ограничения надо снимать постепенно и правительства должны сохранять бдительность, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее несколько стран Европы, включая Данию, Австрию, Испанию, Германию, объявили о послаблении ограничений, чтобы, к примеру, возобновилась работа парикмахерских, стоматологических кабинетов, небольших магазинов, продолжились строительные работы.

В одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, Соединенных Штатах, начались протесты с требованием позволить людям вернуться на рабочие места. Потеряли возможность заработка в США уже около 22 миллионов человек. Такие данные на 21 апреля приводит агентство Reuters.

По всему миру на сегодняшний день отмечено почти два с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 171 тысячи человек. В десятку стран с наиболее тяжёлой ситуацией входят США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция, Иран, Китай, с которого в декабре прошлого года началась пандемия, а также Россия.