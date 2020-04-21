Цены на нефть марки Brent и российскую Urals рухнули следом за WTI

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на фоне пандемии коронавируса во вторник, 21 апреля, снизилась на 25 процентов до 20,7 долларов за баррель. Российская нефть Urals упала в цене почти в два с половиной раза до семи долларов за баррель, но к середине дня поднялась до девяти с половиной долларов за баррель. Последний раз российская нефть так дёшево стоила в 1998 году.

Курс доллара на бирже после двухнедельного перерыва поднимался выше уровня 77 рублей за доллар, курс евро достигал почти 84 рублей за евро. Источники "Коммерсанта" не исключают, что курс доллара на некоторое время может достигнуть 80 рублей за доллар.

Накануне, 20 апреля, стоимость фьючерсов американской нефти WTI подешевели почти на 56 долларов достигнув отрицательной отметки — минус 38 долларов США. 21 апреля торговались на уровне около двух с половиной долларов.

Кремль назвал обвал цен на нефть "спекулятивным моментом". Москва считает, что ситуация на рынке не даёт повода для слишком негативных прогнозов.

Президент США Дональд Трамп поручил министерствам финансов и энергетики разработать меры поддержки нефтяных компаний. "Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность", — написал он в твиттере.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что ОПЕК на фоне обвала цен на нефть в срочном порядке собирает телеконференцию. Какие страны будут в ней принимать участие, не уточняется.

The Wall Street Journal отмечает, что меры борьбы COVID-19 нанесли серьёзный удар по мировому рынку нефти. Аналитики издания считают, что нефтяные компании должны в экстренном порядке снизить уровень добычи сырья.

Спрос на нефть в мире стал падать из-за распространения COVID-19. При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.

В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться. Эксперты российского "Форбс" тогда заявили, что крупнейшее сокращение добычи не убережет нефтяные цены от нового падения.