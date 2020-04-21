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Трамп и лидеры Конгресса договорились о $500 млрд для бизнеса и больниц

Дональд Трамп на очередной встрече с журналистами в Белом доме, 16 апреля 2020

Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов - на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших назревших решений в нынешней кризисной ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Получивший предварительное одобрение президента новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиарда долларов. Малому бизнесу адресована ещё одна кредитная программа помощи - на 60 миллиардов долларов - для компенсации потерь, вызванных "катастрофическими обстоятельствами". 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов - для развёртывания национальной программы тестирования на коронавирус.

Голосование в Сенате пройдёт в следующий вторник, а в Конгрессе, вслед за этим, через два дня.

Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвёртым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесённого пандемией. В США жертами эпидемии, по состоянию на 21 апреля, стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев.

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