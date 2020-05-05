Время Свободы: Часть российского бизнеса уже потеряна безвозвратно

Пандемия коронавируса спровоцировала резкое обострение отношений США и Китая***Социологи указывают на нехватку достоверных данных о состоянии медицинских учреждений, чтобы точно оценить в чем они нуждаются***Бывший министр экономики Андрей Нечаев – о последствиях пандемии для российского бизнеса