Ольгу Романову вызывали на допрос по делу о "фейках" про вирус

Главу правозащитной организации "Русь Сидящая" Ольгу Романову вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о распространении так называемых фейковых новостей про коронавирус. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Романовой Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, он сообщил следователю, что Романова сейчас не живёт в России, а также пояснения правозащитницы.

О возбуждении дела из-за материала о возможной вспышке коронавирусной инфекции в колонии-поселении в Новгородской области было объявлено 13 апреля. Издание Novgorod.ru сообщало, что этот материал был опубликован на сайте "Руси сидящей". Из пояснений Романовой, которые адвокат передал в СК, следует, что в публикации не было информации о заболеваниях в колонии. Сейчас этот материал с сайта удалён.

"Русь Сидящая" - фонд, который занимается поддержкой заключённых и членов их семей. Правозащитники выражают опасения, что в местах лишения свободы могут начаться вспышки коронавирусной инфекции.