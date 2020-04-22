Правительство расширит полномочия сотрудников полиции

Правительство подготовило проект поправок в закон "О полиции", который расширяет полномочия сотрудников МВД. Полицейским могут упростить применение огнестрельного оружия и разрешить оцеплять жилые дома, вскрывать машины и ограждать места проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одобренный кабинетом министров документ. В Госдуму его ещё не внесли.

Законопроект предусматривает право полицейского с оружием в руках применить его при задержании, если он посчитает, что существует угроза нападения на него.​

Кроме того, в статью закона о мерах госзащиты полицейских, правительство решило добавить положение о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей.

Ранее сообщалось, что транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры.

По данным международной правозащитной группы "Агора", в России в последние годы снизилось число осужденных за превышение полномочий. Так, в 2019 году за пытки был осужден 641 сотрудник МВД, что в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад.

Летом 2019 года в Москве прошли несогласованные с властями акции оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По итогам митингов, на каждом из которых полицией были задержаны более тысячи человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело. по обвинению в насилии в отношении полицейских.

Несколько человек были осуждены. Пострадавшие при разгоне участники акций требовали начать расследование в отношении избивавших их полицейских, однако получали отказы.