В Хабаровском крае запретили посещать публичные места без маски

В Хабаровском крае запретили появляться в общественных местах без маски. Такое решение было принято, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Надевать маску нужно будет перед тем, как зайти в магазин, автобус, на вокзал или в аэропорт. В руководстве региона заявили, что многие люди, зараженные коронавирусом, не ощущают никаких симптомов и продолжают выходить на улицу. Обязательное ношение маски должно снизить угрозу распространения инфекции.

Подобные меры ранее ввели в Амурской области. С 24 апреля все жители будут обязаны носить маски в публичных местах. Власти пригрозили административной ответственностью за невыполнение требований.

В Хабаровском крае по состоянию на 22 апреля выявлено 272 случая заражения коронавирусом. 18 человек выздоровели, 5 умерли. В Амурской области 23 заболевших, 4 выздоровевших. Всего с начала эпидемии вирус на территории России обнаружен у 57 999 человек.