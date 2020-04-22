Из-за коронавируса под угрозой лечение пациентов с другими болезнями

Пациентам не с коронавирусной инфекцией, а с другими заболеваниями, стало сложнее получать лечение в рамках стационаров из-за их переориентации на борьбу с эпидемией. Об этом в обращении в Минздрав пишет Всероссийская организация пациентов - сообщает "Коммерсантъ".

Как говорится в письме, в первую очередь с приостановкой плановых процедур столкнулись больные редкими заболеваниями и гепатитами. Также выросли сроки ожидания лечения и для ряда пациентов с онкологическими заболевания. Пациентские организации утверждают, что всего могут пострадать несколько тысяч человек.

Сложности с получением терапии, как следует из письма организации, сейчас испытывают пациенты с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, муковисцидозом, хроническими гепатитами (В и С) и рядом других заболеваний, включая ВИЧ. Медпомощь им нередко оказывается в условиях дневных стационаров, однако сейчас часть их мощностей перепрофилирована на приём больных с коронавирусом.

Правительство ранее обязало предоставить для размещения больных с коронавирусом до 100 тысяч коек за счет перепрофилирования федеральных медцентров и ограничений на плановую госпитализацию всех пациентов, за исключением имеющих онкологические, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания. При этом, как сообщил "Коммерсанту" глава "Движения против рака" Николай Дронов, некоторым онкобольным из-за перепрофилирования больниц переносят не только операции, но и лучевую терапию.