Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили рассказал в среду в своём фейсбуке.

По его словам, он уже обсудил возможную работу в правительстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Саакашвили назвал предложение "большой честью" и напомнил, что поддерживал Михаила Зеленского во время выборов, заявив, что связывает с его командой "большие надежды для Украины".

О предложении Саакашвили войти в правительство изначально со ссылкой на источники в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило издание "Новое время". Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила изданию, что Саакашвили встретится с депутатами и представит им свою программу уже в эту пятницу.