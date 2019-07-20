Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от участия в досрочных выборах в Верховную раду Украины и призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. Видеообращение политик разместил вечером в пятницу в своём фейсбуке.
Саакашвили заявил, что Центризбирком Украины долгое время не регистрировал его партию "Рух новых сил", поэтому многие потенциальные избиратели не знали о его участии в выборах. Политик опасается, что движению не удалось бы пройти пятипроцентный барьер, что помешало бы исполнению программы партии.
"Мы пересекаемся с электоратом "Слуги народа". Наши программы очень схожи, мы не критикуем президентскую партию, я считаю, что мы должны дать им шанс. И поэтому если мы не перейдём пятипроцентный барьер, те проценты, которые мы получим, это будет проценты, отобранные у "Слуги народа", — заявил Саакашвили.
Он сказал, что считает, что все остальные партии, которые могут пройти в Парламент, хуже президентской, а выборы должны дать команде Зеленского возможность "полностью взять ответственность за ситуацию в стране на себя".
- Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады в ходе церемонии вступления в должность. Решение было безуспешно обжаловано в Конституционном суде Украины. Досрочные выборы запланированы на воскресенье, 21 июля.
- Согласно опросу группы "Рейтинг", опубликованному 18 июля, пятипроцентный предвыборный барьер на голосовании в воскресенье преодолеваюь пять партий и имеют шанс ещё две. Почти на половину голосов избирателей претендует "Слуга народа", "Руху новых сил" опрос прогноизровал 0,6 процента голосов.
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