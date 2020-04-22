"С нефтяной иглы – на хлеб и воду". Соцсети о падении цен на нефть

В начале недели случилось беспрецедентное событие: цены на нефть на американской бирже сперва обвалились до нуля, а затем и достигли отрицательных значений.

Константин Калачев

Наступил вечер, и коронавирус позавидовал нефти. Про неё пишут больше.

Дмитрий Шабельников

Впервые за последние пару недель отвлекся на несколько часов — и вот пожалуйста, цена нефти уже отрицательная величина. Хорошо, что мне не нужно пока, а то где я отрицательные деньги возьму.

Остап Кармоди

День, когда цена нефти преодолела психологический барьер "Да кому она <вообще> нужна!"

Сергей Ляпунов

- Почем нефть?

- Бесплатно!

- А что так дорого?!

(из комментов друзей)

Михаил Виноградов

За 42 дня успели обнулиться президентские сроки, конституция, часть не самых последних конституционных свобод, право на труд, унитарное государство, парад 9 мая, доходы среднего и низших классов, но этого им показалось мало и сегодня туда же добавилась нефть.

Ольга Романова

Путин обнулился, а матушка-нефть чем хуже?

Елизавета Осетинская

вы знаете, казалось, мы все видели: дефолт, гиперинфляцию, ваучеры, деноминацию, разорение банков, посадки бизнесменов (кстати, и выход некоторых видели), министров. Некоторые (но не все сотрудники The Bell) даже видели другого президента! Но вот нефти по 0, нет МИНУС 0,5 доллара за баррель (WTI опускалась сегодня в моменте) я лично еще не видела. Это, как говорил герой известного фильма, это какой-то позор....

Многие внезапно почувствовали себя богатыми и задумались, не пойти ли в нефтяные инвесторы.

Павел Пряников

Бутылка водки теперь стоит 3 барреля нефти

Вадим Лукашевич

"Ну вот и на моей улице праздник! Наконец-то я стал нефтемагнатом!", - подумал я, настучав это вам с ноутбука стоимостью в 354 тонны нефти...

PS: ...и ожидая доставку продуктового заказа из "Метро" стоимостью в 6 тонн нефти

Леонид Швец

Только что позвонили в дверь. Стоит мужик с ведром, нефть WTI предлагает, за пару гривен, говорит, отдам. Брать?

Дмитрий Бутрин

семен семеныч паковал чемоданы. купив по минус три доллара за баррель майских фьючерсов на нефть через онлайн-приложение сбера, он намерен был уже завтра, в четыре утра, вылететь из пензы через москву и магадан на аляску. там ему, по телефонным уверениям аналитиков из питера, должны были доплатить $25 млн. за вывоз ненужной нефти по отрицательной цене. его нефти! а это лиха беда начало, господа капиталисты. может, и бросим там эту нефть, что мы, грузы не теряли. а может, и способ доставить во владивосток найдется, советский стаж снабженца что-то да значит. секретарша ниночка уже лихо фрахтовала во внуково-три подходящий джет, будто это св до питера - хорошая секретарша, не зря учил. семен семеныч невольно морщился - все же дороговато выходит. на расчетном счету пензенского завода водопроводных труб это были, считай, последние, аванс рабочим нужно было платить во вторник, иначе уголовка. ну, ничего, обернемся. хватило бы теперь на гостиницу в анкоридже на первые дни! а так все сходилось.

Давид Хомак

Так, баррель нефти это 159 литров. Не, ну в ванну в принципе влезет!

Андрей Волна

Куплю 3 миллиона баррелей нефти WTI по цене 0 долларов за баррель с поставкой в 2030 году.

Тимур Олевский

А если нефть стоит ничего, можно купить сколько угодно нефти с поставкой через 10 лет?

И тут наступил черед комментаторов, объясняющих, почему из этой затеи ничего не выйдет.

Евгений Фельдман

Она стоит ничего в рамках конкретных контрактов с поставками конкретным способом в конкретном месте в конкретное время

Максим Мошков

Теща: дорогой зятек, крутись как хочешь, но как помру, обеспечь мне похороны у кремлевской стены.

Зять: обожаемая теща, все организовал, но крутись как хочешь, а похороны завтра.

P.S. Купить нефть по -2 собрались, говорите?

Аналитики поясняют, что падение цен связано с переполнением основного нефтяного хранилища в США, из-за чего майские контракты на поставку нефти оказались невыполнимыми.

Андрей Мовчан

Друзья, товарищи, господа, дамы и неопределившиеся!



Позвольте вас попросить: никогда, вы слышите, никогда не говорите, что 20 апреля 2020 года цена нефти упала до отрицательных значений!!!!!!!!!!!!!!!



Ибо, сказав это, вы демонстрируете очень простую вещь: вы готовы говорить с чужих слов то, чего вы не понимаете и в чем не разбираетесь. И потому вам потом верить не будут уже ни в чем.



Нефть никуда не падала. Американская нефть продолжает стоить на терминале около 17 долларов (плюс!!!!); Брент с поставкой в Скандинавию - около 18 долларов; Уралз - около 15 долларов. Это до обидного мало, но это деньги; может быть и хуже - спрос на нефть упал на 22-23%, производство ее еще только собирается падать на 10% с 1 мая. Хранилища заполнены, большинство супертанкеров - тоже. Стоимость хранения растет. Пандемия продолжается, спрос на нефть не будет расти еще 2-3 месяца, да и потом его рост будет медленным. НО - нефть стоит положительных денег и не собирается стоить очень сильно меньше - фьючерсы на май стоят выше спота!



Так что же упало и так стукнуло Financial Times по голове, что они написали про отрицательную нефть?



Упала до "минус много" цена дериватива на нефть - расчетно-поставочного фьючерса с экспирацией 20го апреля и поставкой в мае (майский фьючерс). Это спекулятивный инструмент, использующийся для ставок на изменение цены на нефть, он как правило закрывается (противоположной сделкой) до экспирации, и спекулянт фиксирует прибыль или убыток. Если же это почему-то не сделано, то в обычной жизни спекулянт получает нефть и перепродает ее дальше.



Но вчера звезды сошлись уникальным образом: цены на нефть после сделки ОПЕК+ продолжили падение (а часть спекулянтов ждала роста и входила во фьючерсы), хранилища заполнились и хранение стало стоить дорого, общее движение цен на рынке вчера было отрицательным.



Всего было проторговано майских фьючерсов примерно на 225 млн баррелей нефти. Из них около 10% (плюс-минус) осталось незакрытыми к дню экспирации. Большинство было "в руках" роботов, которые, следя за трендами, либо закрывают позицию перед экспирацией, либо сохраняют ее в физической форме. "Сигналы" рынка побудили роботов решить закрывать позиции и ... "шортить" на экспирации!!!; а покупать в лонг в этот момент было некому - звезды сошлись, как я уже сказал. В результате ситуация вышла из под контроля на объеме в 10-15 млн баррелей (+200 минус 400 млн долларов, цифра равная физическому нулю в масштабе мирового рынка). Образовалась уникальная ценовая картинка - никогда в истории фьючерс на нефть на экспирации не торговался в такой отрицательной зоне.



Июньские фьючерсы не дрогнули - им нет дела до шорт-сквиза по остаткам какого-то другого фин инструмента. А ситуация 20го апреля 2020 года останется в нашей памяти как уникальное явление - типа полного солнечного затмения.



Кто-то как обычно видит в солнечном затмении конец света; кто-то мрачное предзнаменование. Но в реальности это - лишь красивое природное явление, надо любоваться, а не страдать.



Ну а что же с нефтью? Да ничего хорошего, разумеется. Спрос ниже производства, хранилища заполнены, КСА вытесняет Россию с европейского рынка, а это для Уралз основной рынок. Надо готовиться к тому, что ближайшие новые контракты мы будем заключать по 10 - 13 долл за баррель Уралз. Сравните с 45-50, о которых мы говорили еще недавно и поймете, что будет с российским бюджетом. Знали мы это 19го апреля? Конечно. Что нового мы узнали 20го? Ничего (ну кроме того, что чудеса случаются, особенно на рынках сложных деривативов).



Что будет дальше? Дальше мы будем ждать и страдать. И возможно еще сокращать добычу - даже не в рамках сделки, а потому что никто не покупает нефть. А потом кончатся карантины, полетят самолеты, поедут автомобили, заработают кондиционеры в офисах и спрос на нефть будет расти. Сперва он съест лишние запасы (цена не изменится), потом он будет удовлетворяться ростом предложения от гибких производителей (в первую очередь сланца); потом окажется, что расконсервировать добычу тяжело и долго, а спрос уже вырос достаточно - и цена пойдет вверх. А потом окажется, что отказ от капекса в 2020 году сказывается на перспективах добычи - и цена еще пойдет вверх. И Брент будет стоить 50 долларов за баррель или больше. Но будет это не сейчас и не завтра.

Большой популярностью пользуется в Фейсбуке объяснительный пост, который написал руководитель департамента стратегии и инноваций компании "Газпром-нефть" Сергей Вакуленко:

...Фьючерс на WTI (основной американский биржевой контракт, нефть сорта West Texas Intermediate) не бумажный, а поставочный. Т.е. когда он созревает, покупатель получает не деньги, сколько уж там этот товар стоит на дату экспирации фьючерса, а физическую партию товара, а покупатель обязан этот товар забрать. (Европейский рынок фьючерсов на Брент, работает не так, он как раз бумажный). Но как мы говорили, множеству покупателей фьючерсов на WTI не нужна нефть, тем более, им не нужна нефть в городишке Кушинг, штат Оклахома, являющемся точкой поставки этой нефти, им нужен денежный эквивалент. В обычной ситуации это не проблема – есть множество операторов, готовых за очень небольшие деньги, доли центов с барреля, конвертировать физическую нефть в бумажную, забрать физическую нефть и выдать за нее деньги и т.д. В Кушинге хватает и резервуаров, и трубопроводов, идущих в разные стороны, чтобы это работало совершенно незаметно. Собственно, он и стал биржевой точкой ровно потому, что он был логистическим хабом техасской и оклахомской нефтяной промышленности, куда сходились трубы с регионов добычи и откуда расходились трубы к портам Мексиканского залива и НПЗ Среднего Запада и где существуют огромные резервуарные парки.

Но в последний месяц произошло необычное событие – труба, по которой нефть уходит из Кушинга к побережью, была развернута и по ней в Кушинг шла не находившая сбыта и торговавшаяся с большим дисконтом сланцевая нефть из бассейна Пермиан. Таким образом, в Кушинге оказались заполнены резервуары (хранение в резервуарах дешевле, чем в танкерах), и забита труба, по которой нефть может теоретически уйти к побережью, чтобы быть погруженной на танкер. Там все еще есть мощности хранения, доступные для тех, кто работает на постоянной основе, но по правилам в них нельзя заливать нефть, полученную от трейдерских операций, это сделано специально, чтобы биржевая лихорадка не мешала тем, для кого хранилища и трубы Кушинга часть регулярной логистической схемы.

В итоге в последние часы перед закрытием биржи обнаружилось, что есть некоторое количество держателей контрактов, по которым они обязаны забрать физическую нефть, купивших эти контракты для разнообразных сложных хеджинговых и инвестиционных стратегий, но полностью отсутствуют покупатели этих объемов. И объемы-то были весьма невелики, но поскольку спроса не было, цена оказалась в свободном падении. При этом, фьючерс на следующий месяц, с экспирацией в конце мая, который и начнет определять цену на WTI с завтрашнего дня, закрылся около $20 /bbl – тоже, конечно, не много, и тоже ниже на три доллара, чем в начале дня, но совершенно не в отрицательной зоне.

Собственно, и не то, чтобы этой нефти будет некуда деваться, она как в резервуарах Кушинга стояла, так и будет стоять, не надо представлять себе картин запряженных волами и верблюдами подвод с бочками нефти и погонщиков, стучащихся в ворота нефтебазы, нет там и ситуации вылетающих от избыточного давления заклепок трубопроводов. Сегодняшний феномен все-таки почти сугубо рыночный, а не физический.

Так что, весь этот локальный апокалипсис с ценой – это всего лишь напоминание, что в реальной жизни, в отличие от учебника по финансам, есть много физических ограничений, транзакционных издержек и так далее. В 99.5% случаев мы в них не упираемся и не замечаем существования этих ограничений, но в экстраординарные времена вроде глобального карантина и спроса на базовый товар, падающего на десятки процентов. Сравнить это можно, например, с крахом инвестиционного фонда LTCM в 1998-м году, которому не хватило рыночной ликвидности для реализации своей торговой стратегии.

Некоторым людям, правда, будет очень больно, есть контракты (не обязательно на нефть), в ценовых формулах которых в качестве базиса стоит цена закрытия WTI предыдущего месяца или среднее за несколько прошлых месяцев. Ну, им не повезло… И с большой вероятностью то, что произошло, должно привести к большому изменению правил торгов WTI.

С этими предположениями спорит в колонке для журнала "Компания" Михаил Крутихин:

Про провал 20 апреля еще напишут в учебниках, но домыслов о причинах такого падения котировок уже сейчас очень много. Главной почему-то называют отсутствие свободного места в нефтехранилищах, хотя такой аргумент вызывает вопросы.

Во-первых, в главной «нефтебазе» Соединенных Штатов в Кушинге заполнено лишь 70-75 процентов объема, сливать невостребованную нефть пока есть куда, тем более что власти готовы предоставить для этого и мощности национального стратегического резерва нефти — до 40 миллионов баррелей. Во-вторых, почему такая неприятность случилась всего с одним маркерным сортом нефти, да и то лишь с майскими контрактами, а остальные не обрушились в одночасье?

Проблема здесь более общего характера, и емкость хранилищ — вопрос второстепенный. Дело в отсутствии спроса: нефтеперерабатывающие предприятия не берут нефть в прежних объемах, поскольку самолеты замерли в аэропортах, автомашины припаркованы, суда перестали перевозить прежние объемы грузов, да и страдающая от вируса экономика не требует пластмасс и прочих нефтепродуктов так, как это происходило до пандемии.

Нефть по долгосрочным контрактам потребители еще принимают. Та же Саудовская Аравия отправляет и отправляет в США свою нефть — по 500-600 тысяч баррелей в сутки. Но спотовые партии, предлагаемые трейдерами по всему глобусу, застряли в сотнях танкеров. Чтобы избавиться от этих партий, продавцы не просто предлагают скидки, но даже приплачивают покупателям. Это происходит, кстати, и с российской спотовой нефтью, которую в понедельник пытались реализовать с приплатой.

У «черного понедельника» на чикагской бирже два главных виновника. Это, прежде всего, так называемые «алгоритмы» или «роботы» - программы, которые за миллисекунды принимают решения о покупках и продажах финансовых инструментов, включая нефтяные контракты. Ориентируются они не на физические объемы нефти на рынке, а на цифры: число заявок на покупку или продажу, на такие факторы, как спреды, стоп-лоссы, тейк-профиты (извините за специфическую терминологию) и прочую статистическую дребедень. И регулятор группы CME в виде исключения решил не останавливать торги из-за краха котировок, а разрешить ценам отправиться даже в отрицательную зону. Скорее всего, эксперимент этот повторять не будут.

Второй виновник, мягко говоря, подразумевается. Доказать это невозможно, но наблюдатели имеют основание предположить некоторую роль в происшедшем обычного человеческого фактора. Не исключено, что один или несколько игроков на финансовом рынке решили в конце последней перед экспирацией торговой сессии наказать тех, кто пользуется системой фьючеров для хеджирования своей нефти, страхуя ее от падения цен путем приобретения контрактов по повышенной цене на будущие месяцы. Такие «страхователи», не успевшие избавиться от данных бумаг вовремя, могли сильно пострадать при падении котировок на непредсказуемую глубину.

Однако все солидарны в мнении, что нефть подешевела всерьез и надолго - и на российской экономике это наверняка скажется не лучшим образом. В день, когда случился обвал цен на американской бирже, газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщила, что вместо планировавшегося ранее профицита в 900 миллиардов рублей федеральный бюджет России может столкнуться с дефицитом, который составит около 5,6 триллионов.

Маша Слоним

Э, стесняюсь спросить, а что там с бюджетом РФ?

Нефть тю-тю? А что осталось? Газ? Лес?

Антон Коробков-Землянский

Кто там хотел слезть с нефтяной иглы? Ваше желание исполнено

Иван Преображенский

Природа настолько очистилась, что нефть уходит назад под землю, а в Кремле, такими темпами, скоро снова заведется Борис Ельцин )))

"Обнуление" цен на нефть прокомментировал в Фейсбуке Дмитрий Медведев, но потом засмущался и отредактировал свой пост, а позднее и вовсе стер - но комментаторы успели сохранить для потомков скриншоты.

Сергей Пархоменко

Опыт политической редактуры. Работа над текстом...



Пройдет много лет, и это зрелище трусливого ничтожества, колотящегося в попытках как-нибудь обратить на себя внимание и принять позу влиятельности и значительности, останется во всех мировых учебниках политологии.



Жаль только соотечественники не смогут припомнить, кто это.



А, ну да, был какой-то, которому велели стул стеречь другому такому же...

Маша Слоним

Интересно, Путину сообщают ночью: "смотрите, что ваш-то вытворяет в ФБ, какие посты постит"? А он такой снимает трубку вертушки и орет: "Отменить посты, снять посты!" Или у них как-то по-другому все происходит?

В начале марта Маргарита Симоньян со слов "лиц, которые управляют происходящим" рапортовала, что все идет по плану.

В том, что план властей обернется тотальным провалом, мало кто сомневался.

Константин Калачев

Обнуление дошло и до нефти. Но повода для беспокойства нет. Передайте Сечину. В конце недели снова будет больше 10 долларов. Напомню, что Сечин обещал к концу года 60 долларов за баррель. Жаль, что он не пообещал съесть свой галстук, если нефть до этого уровня не дорастет.

Сергей Бережной

"Мировая экономика рухнет, если нефть будет стоить меньше минус пятидесяти долларов."

Извинити.

Иван Преображенский

Нет пророка в своем отечестве. Так вот, что имел в виду Владислав Сурков, когда писал свой графоманский роман Околоноля. Мы недооценили его )))))

Максим Тихонов

В жутком "Холодном сердце" Гауфа дуралей Петер Мунк потребовал от Стеклянного Человечка выполнить желание, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у богатого Иезекиила Толстого. Все шло отлично, пока Иезекиил Толстый деньгами не иссяк, и тогда Петеру наступил шандец.

Вот я думаю, наш дорогой вождь Вова-Ноль не загадывал ли кому могущественному подобного желания - мол, любовь ко мне и рейтинг мой пусть будут столь же высоки, как цены на нефть?

Сергей Ляпунов

Дальше, по всей видимости, последуют доллар по 100+, секвестр бюджета, печатный станок в бесперебойном режиме... Ну а потом - в зависимости от степени поражения ближнего круга по шкале Бэка (шкала суицидальных намерений). И если с этим проблема, то всё возможно - вплоть до заморозки депозитов и новых налогов на всё. Ведь люди, как известно, наша вторая нефть.

- Сколько нынче дают за нефть?

- За нефть нынче дают в морду!

Вместе с тем многие злорадства не разделяют.

Леонид Бершидский

Не очень понимаю, почему люди с доходами в рублях радуются обнулению нефти. Им предстоит анекдот про папу, который не будет меньше пить ("Нет, это вы будете меньше есть"). Но и остальным, у кого не рубли, эта ситуация показывает глубину экономического спада. Сладко никому не будет. Не снимайте масок, карантинщики.

Станислав Дегтярев

Бензин — "подрос", а нефть "упала".

Тут вывод, стало быть, один:

Ужасно то подорожало,

Чем разбавляется бензин.

Глеб Павловский

у людей радующихся обнулению нефти, наверное, очень крупные доллары. Или пара бензоколонок на Новой Риге

Есть все основания полагать, что поддержку в сложной ситуации правительство окажет не российскому народу, а "Роснефти", считают комментаторы.

Павел Каныгин

А было бы по-апокалиптичному безумно и красиво, если б Игорь Иванович Сечин начал сейчас всем доплачивать за нефть, которая не нужна. (впрочем, опять же доплачивать из наших же денег). Карма эффективного менеджера - но не такая страшная как у Владимира Владимировича Путина, которому тоже придётся расплачиваться, но к его сожалению не так изящно. И к нашему сожалению, плохо будет всем.

Сергей Медведев

Какая прелесть, нефть ушла в отрицательную цену, за майскую WTI приплачивают, чтобы взяли. Вот это я понимаю обнуление! Скоро у населения деньги будут отнимать, чтобы помочь нефтяникам отгрузить российскую нефть. И правильно: сколько лет с нефти-матушки кормились, теперь пора и нам ей помочь

Дмитрий Гудков

Что означают для нас отрицательные цены на нефть?

Только то, что у Путина появилась цель, куда потратить деньги, которых нам никогда не увидеть.

Можно требовать по 20 (Навальный), 30 (Гудков) или 50 (Ходорковский) тысяч для каждого россиянина. Можно, стесав языки и клавиатуры, объяснять необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, иначе людям просто некуда будет выходить на работу.

Но «самоизоляция» наверняка продлится до конца мая.

Но цены на еду взлетят еще выше.

Но за баррель будут давать уже не минус 2 доллара, а в морду.

И вот тут-то наконец поднимутся крышки сундуков ФНБ, засияют золотые залежи резервов – и их заберет Сечин. Потому что Газпром и Роснефть – национальное достояние, а ты – нет.

Не хотели как в Париже.

Не хотели даже как в Северной Осетии.

Соглашаться на «как в Венесуэле» будет уже поздно.

Сейчас есть последний шанс дать людям денег и поддержать бизнес.

Анатолий Несмиян

Можно предположить развитие событий - государство будет щедро затыкать пробоины деньгами населения, а когда люди сообразят, что в ближайшем будущем на своих счетах они найдут только повесившуюся церковную мышь, и бросятся спасать кровные, им просто перекроют доступ и возможность обналичивать свои деньги. Под любым предлогом - введут лимиты или вообще запретят "временно" совершать операции со сберегательными счетами. По понятной причине - во-первых, режиму эти деньги нужнее, а во-вторых, если все бросятся снимать, то обнаружат, что снимать-то по большому счету уже нечего.

Естественно, что столь массовое ограбление населения, да еще на фоне коллапса экономики и погружения в массовую нищету, вызовет протест, который без сомнения, в первом акте подавят. Но второй акт в такой ситуации станет неизбежным - когда у людей отберут последнее, терять им станет нечего. По всей видимости, гоп-стоп состоится в течение лета, а осенью люди обнаружат, что теперь они уже точно нищие.

Проблема в том, что никаких других решений нет. Нам, конечно, будут объяснять, что в эту тяжелую годину нужно сплотиться и истово верить в мудрость руководства, что шатать лодку в этот критический момент преступно, впрочем, набор аргументов известен, уныл и уже давно не работает.