В Испании задержан один из самых разыскиваемых боевиков ИГ

На юге Испании, в городе Альмерия, задержан один из наиболее разыскиваемых в Европе боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщили власти.

По данным министерства внутренних дел, речь идёт о египтянине, воевавшем в Ираке и Сирии. Отмечается, что изображение этого человека появлялось на пропагандистских листовках о преступлениях "Исламского государства".

В Альмерии он укрывался в квартире с двумя другими людьми, которые также задержаны. Отмечается, что все трое прибыли в Испанию через Северную Африку и старались не привлекать к себе внимание в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Они всегда покидали квартиру по одному, носили защитные маски.

"Задержанный провёл на территории Сирии и Ирака несколько лет и имеет за собой список крайне жестоких преступлений, которые привлекли внимание полиции и спецслужб в Европе", – цитирует Reuters испанское министерство.

Источники агентства Associated Press сообщили, что имя боевика – Абдель Бари и что он сын члена террористической организации "Аль-Каида", который был осуждён за события, связанные со взрывами в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами тех нападений стали свыше 220 человек.