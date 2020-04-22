МВД проверит требование к участковым "оформлять всех поголовно"

Министерство внутренних дел начало служебную проверку по факту публикации аудиозаписей, на которых предположительно начальник участковых полиции Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых выполнить план по задержанию нарушителей самоизоляции.

На одной из записей, которую опубликовал телеграм-канал "Омбудсмен полиции", женский голос приказывает "оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков", чтобы протоколов "было достаточно хорошее количество" для доклада высшему руководству.

На другой записи тот же голос говорит, что полицейские должны работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, а если в 17 часов не будет соответствующего результата – работать и дальше. Позже начальник признаёт результаты работы плохими и снова требует "поднимать людей" и "организовывать работу".

В связи с пандемией коронавируса в Москве и Подмосковье с 15 апреля введены цифровые пропуска для передвижения по городу. Получить их можно только указав свои личные данные и цель поездки. Тех, кто вышел из дома, не получив соответствующего разрешения и был остановлен полицией – штрафуют.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропуска по всей России. Министерство связи заявило, что платформы для их выдачи организуют в 21 российском регионе, в первую очередь – в Центральном федеральном округе.