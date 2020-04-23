В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram в России

Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект об отмене блокировки мессенджера Telegram. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По словам авторов документа, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется, в том числе, оперативными штабами правительств Москвы и Московской области для информирования граждан о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессенджер работает "без каких-либо помех", остальным же он доступен через бесплатные способы обхода блокировок. Таким образом, "дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти", – отмечают депутаты.
Накануне они направили законопроект на согласование премьеру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. В правительстве пока не комментировали инициативу, но подтвердили получение документов.
- Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле 2018 года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов. Это вызвало сбои в работе различных сайтов и сервисов. Telegram при этом продолжает работать. До блокировки официальные каналы в мессенджере имели многие российские министерства и ведомства.
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