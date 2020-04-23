В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram в России

Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект об отмене блокировки мессенджера Telegram. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам авторов документа, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется, в том числе, оперативными штабами правительств Москвы и Московской области для информирования граждан о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессенджер работает "без каких-либо помех", остальным же он доступен через бесплатные способы обхода блокировок. Таким образом, "дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти", – отмечают депутаты.

Накануне они направили законопроект на согласование премьеру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. В правительстве пока не комментировали инициативу, но подтвердили получение документов.