СМИ: США расследуют утечку российских данных о переговорах ОПЕК+

В США началось расследование о возможной утечке данных о переговорах с ОПЕК+. Речь идёт о подготовленном Россией проекте взаимодействия со странами, входящими в организацию. Комиссия по торговле фьючерсами выясняет, могла ли закрытая информация о мартовских переговорах ОПЕК попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, в расследовании также задействованы ФБР и Госдепартамент.

Комиссия, по словам собеседников агентства, интересуется, могли ли трейдеры использовать инсайдерскую информацию о переговорах и заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках при колебании цен на нефть.

Персональные данные трейдеров неизвестны, но они не являются российскими официальными лицами, отмечают источники. Однако один из собеседников агентства сообщил, что некоторые трейдеры могут иметь связи с Кремлём.

Ещё один источник также утверждает, что проверка касается биржевой группы CME Group. В неё, в частности, входит Нью-Йоркская товарная биржа: на которой продается нефть WTI. На днях стоимость фьючерсов на неё достигала отрицательной отметки.