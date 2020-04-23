Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за угрозы со стороны России, пишет чешский журнал Respekt без указания на источник информации. По данным издания, власти опасаются, что им угрожает опасность после демонтажа памятнику советскому военачальнику Ивану Коневу и подготовки установки памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.
По данным издания, под охраной полиции находятся глава Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж уже получил угрозы убийством.
По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.
В Праге-6 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесён в создающийся Музея памяти XX века. Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Коларж после снятия скульптуры заявил, что у памятника не было маски на лице, а она сейчас требуется всем жителям Праги, выходящим на улицу.
В Ржепорые в мае запланирована установка памятной доски бойцам коллаборационистской Русской освободительной армии, которые оказали вооружённую помощь Пражскому восстанию в 1945 году. Эта инициатива так же вызвала резкую реакцию российских властей.
При Гржибе в Праге у российского посольства появилась площадь имени убитого оппозиционера Бориса Немцова и аллея имени убитой журналистски "Новой Газеты" Анны Политковской.
Гржиб подтвердил изданию, что его охранят полиция, но не уточнил причины охраны. Коларж отказался комментировать тему. Комментарий Новотны не приводится.
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