В Greenpeace заявили о рекордных по площади лесных пожарах в России

В России горит больше 1 миллиона 300 тысяч гектаров леса, что является рекордным для весны показателем, сообщает "Новая газета" со ссылкой на данные дистанционного мониторинга организации Greenpeace. Издание отмечает, что 1,3 миллиона гектаров – это в пять раз больше площади Москвы.

Руководители пожарного отдела Greenpeace прогнозируют, что летом может повториться ситуация 2010 года, когда смог от пожаров накрыл десятки крупных городов России, а в Москве резко выросла смертность. Сейчас больше всего пожаров зафиксировано в Забайкальском крае, Новосибирской и Амурской областях.

В качестве причин возгорания экологи называют беспрецедентно бесснежную зиму, а также введённый из-за пандемии коронавируса режим нерабочих дней, в результате которого многие люди поехали на дачи раньше обычного, стали приводить в порядок участки и поджигать сухую траву. Большинство пожаров, отмечают в Greenpeace – рукотворные.

В "Авиалесоохране" подтвердили раннее начало пожароопасного сезона. По прогнозам ведомства, в этом году риск возникновения лесных пожаров превышает средние значения, в том числе в центральных регионах: Московской, Рязанской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. При этом, как отмечает "Новая газета", "Авиалесоохрана» занижает данные о площади уже происходящих лесных пожаров почти в пять раз.

Отдельно ситуацию усугубляет то, что из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ним спада экономики дополнительных денег на предотвращение и тушение пожаров в этом году региональные власти не выделяют.

Кроме того, последствия самой коронавирусной инфекции, которая поражает дыхательную систему, вызывают гораздо большие риски для здоровья людей, проживающих в зоне лесных пожаров.