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Российская программа частных космических пусков “Морской старт” остановлена

Пуск ракеты-носителя "Зенит" с платформы в Тихом океане

Российская программа частных космических пусков “Морской старт” остановлена. Об этом газете “Коммерсантъ” рассказал её владелец, основатель авиаперевозчика S7 Владислав Филев. По его словам, программа “заморожена до лучших времён”, а компании сейчас не до решения проблем проекта.

“Морской старт” предполагал запуски ракет-носителей с плавучего космодрома в Тихом океане. Проект был запущен международным консорциумом с участием России, США и Украины ещё в 1995 году, и успел осуществить 32 успешных пуска ракеты. Однако он оказался убыточным и был выкуплен сначала российской ракетно-космического корпорацией “Энергия”, а в 2016 у неё — S7 Group за 160 миллионов долларов.

На космодроме использовались ракеты-носители “Зенит” производства Южного машиностроительного завода в Днепре. Они, в свою очередь, больше чем на 70 процентов состоят из российских комплектующих. После событий 2014 года “Морской старт” не произвёл ни одного пуска. Хотя весной 2017 года S7 заключила с Южмашем контракт на производство 12 ракет-носителей, компании не удалось убедить российских чиновников возобновить поставки на Украину комплектующих для сборки, рассказывал генеральный директор S7 Space Сергей Сопов в интервью “Ведомостям”.

В перспективе украинскую ракету должна была заменить российская “Союз-5”, однако её разработка фактически не начата, писал в январе журнал “Огонёк”. На вопрос коммерсанта, чем планируется заменить украинскую ракету, Филёв ответил “знаете, сейчас нам действительно не до этого”.

  • “Морским стартом” владеет авиаперевозчик S7. Мировая и российская авиаотрасль из-за пандемии коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6 процента – до 6,57 миллиона человек. Уже апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение перевозок составляет 90 процентов. В России закрыты все международные перевозки, представители авиакомпаний жалуются, что не получают реальной поддержки от государства.

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