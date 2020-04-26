Куда впадает Сунгари? Евгений Симонов - о китайской аварии

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Коронавирусный анабиоз особенно жёстко ударил по экономике Северо-Восточного Китая, базирующейся на добыче ресурсов и их переработке в "старом промышленном поясе". Своевременное перекрытие границ Россией в начале эпидемии также не прибавило здоровья местному бизнесу, зависящему от привозного сырья и экспорта товаров. Цены на продукцию сырьевых предприятий неуклонно скользят вниз, в частности, на молибденовый концентрат, который добывают и перерабатывают в горах Малого Хингана на руднике Luming Molybdenum. Здесь производят высококачественный молибденовый концентрат, по 50 тысяч тонн руды в день и по 15 миллионов тонн в год. Сбывать это добро по приемлемым ценам в нынешних условиях некуда. Luming, как и другие производители, с энтузиазмом восприняли новости о банкротстве и закрытии аналогичных предприятий в Южной Америке, поскольку в условиях пандемии гибель глобальных конкурентов – единственный верный шанс выжить для оставшихся на плаву.

Но тут злой рок настиг саму компанию Luming: в конце марта её гигантское хвостохранилище с плотиной высотой 196 метров переполнилось и исторгло из себя в долину речки Ицзими два с половиной миллиона кубометров ядовитых отходов. Хвостохранилище комбината, одно из крупнейших в Китае, содержит как пустую породу, так и стоки производства. Согласно отчёту Luming Mining за сентябрь 2019 года, его промышленные сточные воды и твёрдые отходы содержат, кроме самого молибдена, различные тяжёлые металлы, включая свинец, цинк, мышьяк, хром, ртуть и кадмий. При получении концентрата также используются сульфид натрия или цианид натрия, а также нефтепродукты. Всё это пропитывает насыщенную водой массу перемолотой породы, которая докатилась до реки и начала трансграничное путешествие - потому что Ицзими впадает в реку Хулань, которая свою очередь в Харбине впадает в Сунгари.

Ну а куда течет Сунгари, ещё в 2005 году хорошо усвоило все население российского Приамурья, когда после взрыва завода в провинции Цзилинь нитробензол и другие ядовитые вещества предприняли 1700-километровое путешествие в Амур. Так как власти Цзилиня скрыли от соседей и Пекина масштаб ядовитых выбросов в реку Вторая Сунгари, то в Харбине поднялась паника, а потом скандал с далеко идущими оргвыводами и даже самоубийствами чиновников в Китае. С одной стороны, руководители китайского Государственного комитета по экологии вынуждены было выехать на лёд Сунгари, чтобы контролировать процессы взятия проб. Происшествие привело к коренной перестройке системы мониторинга и предоставления экологической информации в КНР, сделав её более открытой и правдивой. Российское руководство потребовало предоставления точной информации о загрязнениях и допуска российских специалистов к мониторингу на территории Китая.

15 лет спустя опять прошляпили начало аварии на руднике Luming Mining

И вот уже российские гидрохимики черпали пробы из незамерзающих лунок на Сунгари. Меж тем китайцы задаривали ожидающий пятно нитробензола Хабаровск оборудованием для химлабораторий и тоннами активированного угля, примерно так как сегодня они шлют маски, препараты и оборудование для слежки за гражданами государствам, пострадавшим от "уханьского" вируса.

События 2005 года открыли новую эру в экологической политике Китая и дали старт его реальному природоохранному сотрудничеству с Россией. Был наконец подписан договор об охране и использовании трансграничных рек и начат регулярный совместный мониторинг. 15 лет спустя опять прошляпили начало аварии на руднике Luming Mining, и режим экологического бедствия второго уровня был введён только через сутки. Этот рудник ещё в 2018 году был сурово оштрафован проверяющими, дважды вынесшими предупреждение о высоком риске аварии на хламохранилище. Неудивительно, что и на этот раз теперь уже Министерство экологии послало из Пекина в Малый Хинган большую делегацию во главе с замминистра. Только через 3 дня замминистра экологии и 1199 мобилизованным им ликвидаторам удалось остановить течь в плотине и прекратить поступление ядовитой смеси в окружающую среду. Несмотря на постройку 11 заградительных дамб и использование разнообразных коагулянтов, пятно загрязнений благополучно доползло подо льдом до реки Хулань в 110 километрах от места аварии.

Насколько опасно оказалось происходящее, можно только гадать. С одной стороны, следуя новой экологической политике, минэкологии Китая раз в день публикует результаты замеров аж в 13 точках ниже места аварии. Согласно этим данным, всё под контролем. Однако, с другой стороны, список веществ содержащихся в хвостах, многократно шире, чем обнародованные показатели, и в том числе содержит отменные яды типа мышьяка. Какие вещества остаются в воде после реакции коагулянтов с горнорудным компотом, активно обсуждают китайские спецы, но единого мнения у них так и нет.

Опрошенные мною эксперты сходятся в том, что, скорее всего, экологического кризиса на Сунгари ждать не следует. Ицзими – речка небольшая и сейчас маловодная, поэтому до паводка она перенесёт к Хулани лишь малую толику химических богатств, ей доставшихся. Кроме того, следует надеяться, что часть этой жижи остановили, построив дамбы и не дав ей достичь реки. В краткосрочном плане Хабаровску ничего не грозит, да и Харбин вряд ли чувствует существенные последствия. Стоящий же рядом с комбинатом городок Тели на 200 тысяч жителей отделался лёгким испугом и переходом на привозную воду. Жители рассказывают журналистам, что это сущая чепуха в сравнении с только что пережитыми карантинными мерами.

Зато произошедшая катастрофа потребует огромных и длительных усилий и средств для предотвращения постепенного смыва тяжёлых металлов и прочих загрязнителей в экосистемы бассейна Амура. Масштаб долгосрочных последствий во многом зависит от того, успеют ли собрать ядовитое месиво с берегов и дна Ицзимихэ до начала паводка наступающим летом.

Евгений Симонов – координатор Международной коалиции "Реки без границ"

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