800 тысяч срезанных тюльпанов. Истории об эпидемии в Японии

Пандемия COVID-19, испытывающая на прочность весь мир, до сих пор, как казалось, обходила Японию стороной – что кажется несколько удивительным, учитывая ее географическую близость к КНР и теснейшие связи со многими странами, где число умерших уже исчисляется десятками тысяч. К середине дня 23 апреля в Японии от коронавирусной инфекции скончались за все время лишь около 300 человек. Но, судя по прогнозам, все это лишь начало. Как проявляется национальный характер японцев в наступившие тяжелые времена и какие потери и фундаментальные изменения привычного уклада ждут их в будущем?

Одним из первых ударов для Японии, безусловно, стал перенос на будущий год намеченных на нынешний июль XXXII летних Олимпийских игр в Токио, о чем было объявлено еще месяц назад. В подготовку Олимпиады только официально японским государством было вложено 12 с лишним миллиардов долларов, но на самом деле эта сумма в три раза больше, если учитывать расходы и инвестиции частного бизнеса. Местные экономисты все еще подсчитывают потери: большинство полагает, что японский ВВП потеряет как минимум 40 миллиардов долларов.

На днях министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги вновь заявил, что негативное воздействие мирового кризиса из-за пандемии COVID-19 на его страну оказалось величайшим после поражения во Второй мировой войне. А премьер-министр Синдзо Абэ на прошлой неделе наконец решился расширить действие режима чрезвычайного положения на территорию всего государства – в первую очередь потому, что в конце апреля – начале мая Японию ожидает так называемая "Золотая неделя", череда сразу нескольких важных традиционных праздников. Пакет антикризисных мер в Японии, утвержденных правительством, оценивается в небывалую сумму – более 1 триллиона 100 миллиардов долларов.

При этом все ограничения и карантинные меры, вводимые японскими властями, до сих пор выглядят необычайно мягкими, если сравнивать их с аналогичными решениями и законодательными актами, принимаемыми в России, Европе и других странах. Современное японское общество, в силу особенностей развития страны и ее истории в последние сто лет, чрезвычайно болезненно относится к любым попыткам государства как-то лимитировать его свободы, и кабинету Синдзо Абэ приходится действовать крайне осторожно.

Например, как следует из опроса Gallup International, сейчас почти везде в мире растет доля людей, готовых жертвовать правами для борьбы с COVID-19. Потерпеть ограничения своих свобод, если это поможет справиться с пандемией, готовы в среднем 81 процент опрошенных из 18 стран. Среди стран с наибольшим количеством согласных – Индия, Австрия, Германия, Италия, от 90 до 85 процентов опрошенных. В России доля респондентов, готовых пожертвовать правами для борьбы с COVID-19, составила 69 процентов, в США – 68 процентов. А последнее место в этом рейтинге заняла Япония: здесь поступиться правами ради победы над коронавирусной инфекцией готовы лишь 7 процентов респондентов.

О жизни японцев во время эпидемии Радио Свобода рассказывает много лет живущий в Токио российский публицист и политолог-востоковед Василий Головнин:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/h7qff2ixnpqa">SoundCloud</a>

– В каждой стране эпидемия по-разному действует на состояние умов населения, и иногда это принимает совершенно причудливые формы. Наблюдаются ли сейчас какие-либо особенности, изменения в общественном поведении большинства японцев, такие, которые вчера, например, еще трудно было представить?

– Изменения, я бы сказал, колоссальные, заметные невооруженным глазом, прямо из комнаты, где я сейчас нахожусь. Напротив моего жилища находится один многоквартирный дом, где живут представители среднего класса или чуть-чуть повыше. Так вот, никогда я не видел там освещенных окон примерно до 11 вечера или даже позже. Люди всегда после работы закатывались в какие-то кабачки, бары, ресторанчики, как обычно делают миллионы японцев после работы. Теперь ситуация совершенно новая и необычная: окна все горят, люди сидят дома, в самоизоляции.

Песня "Кайто" ("Воздушный змей"), ставшая сейчас в Японии гимном сопротивления коронавирусу:

Приближается колоссальное событие, очень важное для Японии, так называемая "Золотая неделя". Это череда выходных и праздничных дней, которая начнется в этом году 29 апреля и будет продолжаться непрерывно до 6 мая. Раньше это было что-то невообразимое: вся Япония снималась с места, садилась в самолеты, скоростные поезда, собственные автомобили и куда-то ехала. Кто-то летел за границу, на Гавайские острова, кто-то к бабушке в деревню, в общем, вся страна приходила в движение. Детей везли во всевозможные парки с аттракционами. Верхний предел активности, которого местный бизнес ждал целый год, потому что продажи всего, что только можно представить, подскакивали до небес. Сейчас, похоже, никакой "Золотой недели" не будет. Режим чрезвычайной ситуации во многом введен как раз для того, чтобы в эти дни как-то помешать людям сняться с места и поехать в другие города, разнося с собой коронавирус. И видимо, японцы откликнутся на призыв властей, потому что уже сейчас известно, что билетов на поезда закуплено несравнимо, в десятки раз, меньше обычного, на самолеты тоже.

– А в Японии сейчас внешнее и внутреннее авиасообщение закрыто, открыто?

– Внешнее авиа и морское сообщение не прервано целиком, но очень сильно ограничено. Нельзя улетать и прилетать из 73 государств, и это главные страны мира – США, Китай, страны Европейского союза. Буквально вчера, 22 апреля, в этот список добавили и Россию. И это тоже огромный удар по экономике. Например, в главном токийском международном аэропорту Нарита есть две взлетно-посадочные полосы, так одну из них закрыли, потому что она уже просто не нужна. Закрыт и международный терминал в крупнейшем во всей Японии токийском аэропорте Ханэда, который, правда, обслуживает давно в основном внутренние рейсы. А внутренние авиаперевозки уменьшились вообще в десятки раз. Дело в том, что японцы очень привыкли передвигаться на самолетах, они их используют почти как автобусы, между всеми городами страны осуществлялась масса внутренних перелетов. По Японии всегда можно было перелетать как угодно, игнорируя даже Токио и другие мегаполисы как пересадочные пункты. Так вот эти внутренние маленькие перелеты из городка в городок исчезли совсем, никто не летает, и авиакомпании несут колоссальные убытки.

– В Японии есть какой-либо дефицит каких-то товаров, связанных с карантином и эпидемией? Всегда ли в последние пару месяцев всем хватало медицинских масок или, допустим, пресловутой туалетной бумаги?

– Конечно, дефицит был с самого начала, и туалетной бумаги, и масок, и дезинфицирующих жидкостей. Туалетная бумага появилась потом, она теперь везде лежит, потому что она и исчезла на первых порах под влиянием паники и ложных слухов о том, что ее закупали в Китае и больше ее не будет, потому что в Китае "все плохо". Но это было неправдой, потому что туалетную бумагу, как вещь крайне важную для человеческого организма, японцы делают сами. Я только что вернулся с небольшой прогулки по моему району и видел, что в магазинчиках всяких туалетной бумаги полно. Но остается дефицит другого, и это в первую очередь медицинские маски. Вот здесь, действительно, очень больно сказалась зависимость от Китая. 80 процентов всех масок, и обычных, и сложных медицинских, закупались в Китайской Народной Республике, и этот импорт исчез. Сейчас Япония пытается наращивать свое производство, маски пытаются шить даже такие крупнейшие производители бытовых электротоваров и техники, как Sharp, Panasonic и другие, которые никогда этим не занимались. Но это производство не догоняет спрос, особенно с учетом характерной японской чистоплотности и брезгливости.

Маски пытаются шить даже такие крупнейшие производители бытовых электротоваров и техники, как Sharp, Panasonic и другие, которые никогда этим не занимались

Правительство, разумеется, пытается что-то сделать. Оно пообещало раздать каждой японской семье по две многоразовые тряпичные маски, которые можно стирать. Раздачу начали в Токио с самого большого, самого густонаселенного района. Я, к сожалению, живу не там и жду пока своей очереди. Думаю, что до меня она дойдет где-то, наверное, в начале следующей недели. Все маски распределяются в почтовые отделения, и почтальоны на своих мотоциклах или маленьких машинках объезжают дома и в почтовые ящики каждой семьи кидают пластиковый запечатанный пакет с этими масками. Поскольку население Японии – 126 с лишним миллионов человек, вся эта операция обойдется бюджету почти в полмиллиарда долларов.

– Японцы известны своей самодисциплиной, они явно будут соблюдать самые жесткие меры карантина и самоизоляции, если это все станет законом, но пока японское правительство ни к каким жестким мерам не прибегает. Какие непрямые намеки власти используют, чтобы побудить население проявлять меньше социальной активности? Что закрыто, что открыто, куда пускают, куда нет?

– Для начала надо подчеркнуть, что у правительства в Японии после Второй мировой войны, из-за памяти о репрессивном милитаристском режиме той эпохи, полномочия на введение каких-то чрезвычайных мер крайне небольшие, вернее, их нет почти никаких. Сейчас премьер-министр объявил режим ЧС, но он означает, что какие-то насильственные меры могут принимать только губернаторы на местах. Кабинет министров скомандовать никому ничего не может. А губернаторам, поскольку они избираются и дорожат политическими карьерами, тоже не хочется принимать жесткие решения, которые могут обидеть японцев и вызывать их большое недовольство. Японцы в принципе не привыкли, чтобы ими как-то командовали, по крайней мере, во все послевоенные десятилетия. Поэтому речь идет об уговаривании и призывах. Составлены списки тех предприятий и объектов, которые официально уговаривают закрыться, это увеселительные заведения, бары, культурные объекты, музеи. Например, закрыты все знаменитые японские парки развлечений, тот же гигантский токийский Диснейленд. То есть он закрылся как бы сам, по собственной инициативе. Закрыт такой же развлекательный, очень сложный, компьютеризированный, парк американской компании Universal Pictures, где созданы аттракционы по мотивам фильмов о Гарри Поттере.

Вся индустрия развлечений, которая основана на непосредственном общении, остановилась. В том числе многочисленные и знаменитые местные "хостесс-бары", то есть специфические заведения с девушками, или с молодыми людьми, которые рассчитаны на клиентов-дам. Этого в Японии очень много, и все это не работает. Владельцы несут колоссальные убытки. Я в течение долгих лет ходил в один небольшой бар, буквально на несколько мест, где у меня сложились хорошие отношения с барменом, он меня понимал, находил те напитки, которые мне нравятся – так и он закрылся, потому что к ним никто не ходит. Есть компенсации, конечно, подкидывают какие-то деньги этим людям.

Наделала шуму история со знаменитым на всю Японию парком цветов

Еще наделала шуму история со знаменитым тоже на всю Японию парком цветов, где каждый год в апреле происходит фестиваль тюльпанов. Это нужно вообще видеть, словами это передать довольно сложно! Колоссальные рельефные панорамы, картины из живых цветов, выложенные на склонах холмов, в низинах. Достаточно назвать даже только их количество – 800 тысяч тюльпанов. Власти попросили этот фестиваль не открывать, об этом объявили по телевизору, написали везде в газетах, в интернете, в социальных сетях, умоляли людей туда не ходить, потому что он и открываться не будет. Но народ бывает всякий, и даже японцы, несмотря на всю свою пресловутую дисциплинированность, все-таки стали потихонечку в этот парк подтягиваться, чтобы поглядеть на эти цветочные чудеса. Так вот в итоге власти пошли на беспрецедентный жесткий шаг: они махом просто срезали все эти 800 тысяч уникальных, элитных тюльпанов, которые специально выращивались для этого фестиваля.

– Власти помогают жителям страны материально? Субсидируют ли нуждающихся, страдающий бизнес, вообще раздают ли деньги, устраивают ли кредитные каникулы?

– Да, и программы помощи имеют просто, я бы сказал, поражающий воображение размер. Во-первых, на поддержку бизнеса, мелкого, среднего, любого, направлена специальная программа с бюджетом почти в 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это сумма, равная примерно 20 процентам японского ВВП. Такой программы помощи национальной экономике и населению Япония не знала никогда. Каждому жителю страны, причем не только гражданину Японии, но и иностранцу, имеющему здесь долгосрочную визу, дадут примерно чуть меньше тысячи долларов, переведут на его банковский счет. Центральные власти долго не хотели принимать эту программу, потому что они считают, что большого экономического эффекта в условиях режима ЧС от нее не будет. В общем, эта раздача примерно тысячи долларов каждому человеку, включая младенцев, иностранцев, бомжей, всех абсолютно, конечно, в первую очередь должна иметь терапевтический, психологический эффект, чтобы помочь людям выжить в нынешней непростой ситуации.

Каждому жителю страны, причем не только гражданину Японии, но и иностранцу, имеющему здесь долгосрочную визу, дадут примерно чуть меньше тысячи долларов

В эту программу на триллион с хвостиком долларов входят не только наличные, конечно. Это и налоговые послабления, и прямая адресная помощь органам местного самоуправления, которые уже у себя на низовом уровне распределяют деньги. Например, тот самый мой знакомый бармен получит за то, что он закрыл свой микробарчик, где-то 5 тысяч долларов. Эти деньги, конечно, не спасут его, но это лучше, чем ничего. Если фирма, допустим, владеет не одним заведением, а несколькими, двумя или больше, ей дадут где-то под 10 тысяч долларов. Так что помощь идет, и, кстати, не только от властей. С изумлением и умилением постоянно читаю о примерах общественной солидарности, которую проявляет и частный бизнес. Например, крупнейший местный оператор на рынке съемного жилья, компания "Дэйву Хаус", объявила, что предоставляет отсрочку по выплате квартплаты на квартал жителям 500 тысяч многоквартирных домов. Это, конечно, очень ощутимая сумма. Или, к примеру, один владелец крупнейшей сети больших шопинг-моллов только что сократил свою зарплату на треть, чтобы выплатить пособия не полностью занятым в его магазинах.

– Как чувствует себя императорская семья? Насколько они изолированы и сами изолировались в нынешних обстоятельствах?

– Императорская семья и так достаточно в Японии изолирована, это не британский королевский дом, но изменения, конечно, есть и у них. Отменены буквально все мероприятия с участием императора Нарухито и императрицы Масако. Из-за случившегося наследник престола Фумихито, принц Акисино, младший брат нынешнего императора, никак не может провести церемонию, на которой его должны представить Японии и всему миру в качестве человека, который стоит первым в очереди на Хризантемовый трон. Эту церемонию откладывали уже много раз, и окончательно она зависла в воздухе сейчас.

– Сегодня на свет выплыла масса доморощенных конспирологов, обсуждаются разные фантастические теории заговора. В Японии есть свои чудные версии происходящего?

– Чудных местных версий я особо не слышал. Доминирует одна теория: простые японцы на бытовом уровне, в общем-то, винят Китай во всей этой истории. То есть никто не говорит, что китайцы это сделали нарочно, естественно, но Пекин злит всех тут тем, что он долгое время молчал и не предупреждал мир о масштабах и специфике катастрофы, не давал нужных знаний соседним странам. И, что можно отнести к конспирологии, участились разговоры о том, что это все вырвалось из той самой секретной лаборатории по исследованиям опасных вирусов, которая находится в городе Ухань.

– Японская наука, ученые и врачи сейчас ищут какие-то свои способы борьбы с вирусом, разрабатывают вакцины, лекарства? Или больше надеются на то, что помощь придет извне?

– Самым активным образом ведется работа над вакциной. Япония имеет очень мощную собственную фармацевтическую промышленность, и в нескольких фармацевтических компаниях всемирного уровня, естественно, идет лихорадочная работа над разработкой вакцины, потому что все понимают, что это не только необходимость, но и потенциальные огромные деньги. Уже две японские фармацевтические компании объявили, что намереваются начать клинические испытания в конце июня – начале июля.