Без мыла, но в маске. Путин и Мадуро говорят о происках и коронавирусе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на днях заявил, что из-за масштабов эпидемии коронавируса очередные выборы в Национальную Ассамблею страны, намеченные на этот год, могут быть отложены. При этом, по официальным данным его правительства, в Венесуэле сейчас меньше 260 заболевших, умерли же от COVID-19 всего 9 человек. В эти цифры, с учетом катастрофического состояния местной медицины и общего гуманитарного кризиса, нарастающего в разоренной Венесуэле, уже второй год живущей в состоянии двоевластия, никто не верит – кроме, возможно, самого Мадуро и нескольких его верных союзников на мировой арене.

20 апреля пресс-служба Кремля сообщила о новом телефонном разговоре Николаса Мадуро и Владимира Путина, в которой президент России "акцентировал неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела". О совместных усилиях в борьбе с пандемией COVID-19 и о том, собирается ли Москва как-то в этом отношении поддержать Каракас, своего, возможно, главного нынешнего союзника на латиноамериканском континенте, два лидера, очевидно, долго не говорили. Хотя в тот же день Хорхе Родригес, министр связи и информации в правительстве Мадуро, заявил, что Венесуэла получила по воздуху из России 10 тысяч наборов для проведения тестов на инфицирование новым коронавирусом.

Как боливарианское правительство сможет использовать эту небольшую российскую помощь, неясно – венесуэльские больницы и клиники сейчас находятся в состоянии, близком к полному коллапсу, в них почти всегда нет даже электричества и воды. Из-за острейшего дефицита средств защиты и медикаментов оказывать пациентам необходимую помощь практически невозможно. По данным проведенного в начале месяца общенационального опроса, 92 процента медицинских учреждений Венесуэлы не обеспечиваются даже мылом. Тот же опрос засвидетельствовал, что 61 процент больниц не имеют защитных масок, а 79 процентов – перчаток.

Jabon - мыло, guantes - перчатки, tapabocas - маски. Красный цвет - ответ "нет", зеленый цвет - ответ "да"

Интересно, что 19 апреля Николас Мадуро в интервью одной из местных радиостанций сказал, что готов принять помощь в борьбе с коронавирусом даже от дьявола. "Я бы принял помощь даже от дьявола, если бы это помогло здоровью граждан. Добро пожаловать, помощь, мы ее согласуем без осложнений", - сказал он, отвечая на вопрос, принял бы он помощь, если бы ее предложил президент Колумбии Иван Дуке – которого Мадуро давно считает своим личным врагом за постоянно звучащую с его стороны критику.

Но, очевидно, что гораздо больше пандемии Николаса Мадуро и Владимира Путина сейчас волнуют недавние заявления Вашингтона – о том, что США будут делать все возможное, чтобы уменьшить влияние России в Венесуэле. В том числе то, что Белый дом до 20 мая становил срок, в течение которого весь свой венесуэльский бизнес должны свернуть две дочерние структуры "Роснефти" – швейцарские Rosneft Trading и TNK Trading. Все попытки Кремля защитить "Роснефть" от нового раунда американских санкций, не отказываясь при этом от поддержки режима Мадуро, пока выглядели не слишком удачными –Соединенные Штаты по-прежнему обвиняют структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под американские санкции в феврале этого года, а TNK Trading – 12 марта.

При этом еще 28 марта "Роснефть" опубликовала на своем сайте объявление: "сегодня "Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100 процентов принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях".

Еще в конце 2019 года, когда мир понятия не имел о грядущей пандемии и всех ее последствиях, Верховный комиссар ООН по правам человека, бывшая президент Чили Мишель Бачелет привела множество фактов того, в каком чудовищном состоянии оказалось венесуэльское здравоохранение, которым все еще руководит правительство Мадуро. Например, что уже тогда в стране минимальная заработная плата покрывала лишь 3,5 процента расходов на продукты питания и лекарства, что 49 процентов беременных женщин в Венесуэле страдают от дефицита питательных веществ, а у почти 33 процентов венесуэльских подростков наблюдаются задержки в развитии и росте. В докладе говорилось, что 75 процентов клиник и госпиталей в Венесуэле в последний год испытывали острейший дефицит самых необходимых лекарств и переживали вспышки внутрибольничных инфекционных заболеваний, таких как дифтерия и туберкулез.

19 апреля оппозиционный Мадуро венесуэльский парламент (та самая Национальная Ассамблея, новые выборы в которую должны были пройти в этом году и которую возглавляет объявивший себя временным президентом Хуан Гуайдо) сделал специальное заявление об эпидемической ситуации в стране, в котором говорится: "Наши больницы, в которых находятся 60 процентов зараженных коронавирусом, не приспособлены для оказания помощи пациентам с COVID-19". При этом на веб-сайте министерства здравоохранения, Венесуэлы, по сообщению агентства Reuters, размещен предоставленный Николасом Мадуро список 46 медицинских центров, якобы "полностью подготовленных" для приема пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией.

Однако сегодня Мадуро и его окружение, подчеркивается в заявлении, не столько готовятся к борьбе с эпидемией, сколько преследуют журналистов, врачей и членов Национальной Ассамблеи за то, что они говорят правду о состоянии медицинской инфраструктуры в стране. Например, очень известный в Венесуэле журналист-фрилансер Дарвинсон Рохас еще в марте написал в твиттере о том, что количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, заявленное официальным Каракасом, даже близко не соответствует реальному – о котором ежедневно сообщают работники больниц и репортеры журналисты.

После этого уже на следующий день, как сообщает венесуэльский Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), он был арестован мадуровской секретной полицией SEBIN – причем за то, что ему самому был поставлен диагноз COVID-19 (и это не соответствовало действительности). По словам отца журналиста, во время допроса Рохасу задавали вопросы его источниках статистической информации, связанной с эпидемиец. В конце концов его освободили под подписку об обязательстве находится в самоизоляции в течение 14 дней. Точно такая же история произошла и с другим местным блогером Рубеном Дуарте, который в опубликованном в социальных медиа видео задал публичный вопрос Мадуро о причинах нехватки в больницах оснащения и медикаментов для ухода за больными. Рубена Дуарте арестовала мадуровская военная контрразведка. А в твите депутата Национальной Ассамблеи Тони Геары говорилось, что больницы в южных штатах Венесуэлы остались без воды и работающей канализации. Полиция потом обыскивала его дом в течение четырех часов, а секретная служба SEBIN арестовала его, когда он доставлял пакеты с продуктами нуждающимся соседям.

"Информация является ключевым элементом противодействия пандемии, – пишет в своем твиттере Хуан Гуайдо. – Венесуэла в наших руках". В середине месяца Хуан Гуайдо и Национальная Ассамблея создали бесплатную онлайн-платформу, чтобы помочь венесуэльцам определить симптомы заболевания и связать их с профессиональными медицинскими работниками. Если симптомы чьего-то заболевания похожи на симптомы COVID-19, этот человек с помощью приложения WhatsApp может проверить их на соответствие коронавирусу и получить врачебную консультацию о необходимых мерах.

12 апреля Национальная Ассамблея перезапустила приложение, которое незадолго до этого подверглось организованной мадуровским режимом хакерской атаке. Национальная Ассамблея отметила, что только за три последующих дня сайт посетили более 20 тысяч пользователей. Хуан Гуайдо и Национальная Ассамблея говорят, что продолжат сотрудничество с международными организациями, чтобы помочь венесуэльцам получить все необходимое для преодоления кризиса COVID-19. Кроме того, совместно с группой врачей они публикуют получившую научное подтверждение информацию о COVID-19.

"В силу того, что система здравоохранения в стране разрушалась в течение ряда лет, Венесуэла является одной из наиболее уязвимых для распространения коронавируса стран", – сказал Хуан Гуайдо в своем выступлении, видео которого опубликовано на веб-сайте Национальной Ассамблеи. "Нам угрожает серьезная опасность, поэтому мы будем действовать".