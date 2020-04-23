Facebook укажет местоположение страниц с записями про выборы в США

Пользователи соцсети Facebook смогут увидеть местоположение страниц для сообщений о президентских выборах в США. Об этом говорится в сообщении корпорации. В соцсети считают, что в результате читатели получат больше информации и смогут сделать вывод о достоверности сообщений.

Сначала новая функция будет запущена в США. Применять её будут в первую очередь к зарубежным страницам с большим количеством американских подписчиков. Другие детали не сообщаются.

В середине сентября 2017 года Facebook направил специальному прокурору США данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российским Агентством интернет-исследований (так называемой "фабрикой троллей") и вмешательством России в американские выборы.

В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В марте 2020 Facebook и Twitter удалили примерно по 300 учётных записей через которые Россия якобы пыталась влиять на американских пользователей и сеять раздор в обществе.

Россия любое вмешательство в дела иностранных государств, в том числе через соцсети, отвергает.