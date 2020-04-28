Чего ради стоит жить? Владимир Бекиш – о вирусе и ракетах

Вот уже не первый год президент России в своих посланиях с гордым удовлетворением сообщает гражданам о том, что в стране создана очередная новейшая суперракета, которая не оставляет противникам шансов выжить. И что у противников таких ракет нет и не предвидится. И граждане радуются. Потому что любой народ радуется, если у него есть то, чего нет у других (коронавирус не в счет). А ещё потому, что теперь, с новыми ракетами наш президент им ясно дал понять, что трогать нас теперь не стоит. Иначе те, кто тронут, просто сдохнут. А значит, они трогать нас побоятся, и все богатства России – нефть, алюминий, родные просторы и леса – будут по-прежнему принадлежать российскому народу, а не завистливым и жадным американцам и европейцам.

Но вот какая история. Вирус этот нынешний, он ведь не обесточил дома, магазины и метро. И не перекрыл газ к кухонным плитам и колонкам. И не вырубил мобильную связь и интернет. Он всего лишь вызывает необходимость госпитализировать и интенсивно лечить процентов 15% (может, 10%, а может, 20%) заболевших. И всё!!!

И вот выясняется, что для государства задача лечить интенсивно и качественно проценты заболевших – страшная проблема. Удар по экономике. Системе управления. Системе здравоохранения. По бизнесу, по доходам граждан. И удар по способности власти делать что-то для граждан, а не ставить их на место. Многие говорят, что в эти суровые дни были моменты, когда президент России выглядел подавленным и растерянным. И даже в публичных выступлениях. Это понятно и объяснимо: в конечном итоге Владимир Путин должен был войти в историю как человек, при котором Россия встала с колен, создала гиперзвуковые ракеты, прирастила территории, и вообще – всем в мире гроза, и от всех ей уважение.

Чем на самом деле всё может теперь обернуться? Как будут говорить о Путине через годы? А вдруг как о президенте, при котором страна рухнула из-за какого-то вируса, потеряла экономику, людей, темпы и перспективы, никто теперь её не боится, на россиян смотрят с жалостью? Представляете, войти в историю с таким резюме? Понятно же, что человечество сделает серьёзные выводы из того, что происходит. Понятно, что во многих умах произойдёт переоценка ценностей. Оказалось, что лечь спать с надеждой проснуться способным нормально дышать важнее, чем одним из первых заполучить новый смартфон. А вот насколько эти переоценка ценностей будет глубока и широка, прежде всего в умах политиков и правителей, – вот это вопрос.

Представьте себе, что произошло то, что мы видели только в фантастических фильмах. А именно, разругалась Россия с кем-то из соперников-противников настолько, что президент успел отдать приказ. В ответ на их приказ, конечно (не выступить же нам агрессором). И приказ этот – нанести устрашающий ядерный удар, в том смысле, что ограниченный. Ну, и понятно, что наши противники и недруги наши и президента нашего лично в долгу не остались.

Даёшь вместо гиперзвуковых ракет воздушные дроны скорой помощи!!!

Тут надо сказать, что на сегодня, согласно договору СНВ-III, Россия и США имеют по 700 стратегических носителей ядерных зарядов и по 1550 самых зарядов. Под носителем имеются в виду межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, ракеты на подводных лодках и стратегические бомбардировщики. Ну, и давайте попробуем сравнить последствия того, что произойдет в результате этих ударов, с тем, что натворил для нас сейчас этот вирус. Даже если одна ракета с десятью ядерными боеголовками прилетит на территорию России, то мало нам не покажется.

Чудовищной силы ударная волна снесёт жилые дома, мэрии, больницы и АЗС. В радиусе десятка километров будут выбиты всё стекла во всех зданиях. Будут искорежены рельсы железных дорог, снесены под откос поезда, порваны провода, переломаны мачты ЛЭП. Уничтожены системы энергоснабжения – электростанции, подстанции, линии электропередач. Света нет. Световой импульс подожжёт всё, что способно гореть. Электромагнитный импульс сожжёт все базовые станции мобильной телефонной связи, радиостанции, телевизионные станции. Не станет магазинов, больниц, хлебозаводов. Радиоактивное заражение настигнет всё подряд в радиусе десятка километров от взрыва. Это что-то типа коронавируса – потрогали вы ручку искореженной двери вашего подъезда, вдохнули полной грудью свежий воздух во дворе и – поймали радионуклиды.

И что дальше? Какие ценности для вас останутся ценностями? Новый смартфон? Модные кроссовки? Премия к Новому году, чтобы поехать в Таиланд отдохнуть? Ни у кого, ни у граждан, ни во власти даже мыслей не будет о всяких мелочах типа малого бизнеса, предпринимателях, господдержке, ипотеке… Зачем я пугаю вас? Лишь затем, чтобы понять, пусть лишь гипотетически, сможет ли страна выжить в случае самого ограниченного ядерного конфликта, хоть с кем. И понять это на примере сравнения того, что мы имеем сейчас с этим вирусом, и того, что будем иметь после ядерного удара. Моё личное оценочное суждение: не выживет страна. Закончится. И дело здесь не в том, что закончится ещё какая-то страна, наш враг. Тем более что я лично очень сильно подозреваю: наши гипотетические враги всё-таки будут выживать лучше.

У России просто нет таких денег, чтобы выжить. Собственно, можно говорить даже не о деньгах, а о жизненных ресурсах (продовольствии, бензине, одежде, лекарствах), которые будут распределяться властью. Судя по тому, что происходит сейчас, у властей России нет ни возможностей, ни желания помогать всем или как можно большему количеству предпринимателей, компаний, просто людям. А теперь у меня вопрос: вы уверены (особенно сейчас, на фоне эпидемии) в том, что нужно изо всех сил и ресурсов создавать новые гиперзвуковые ракеты и подводные ядерные дроны? Что трата сил, денег, ресурсов на это – такая уж необходимость для страны, для граждан страны? Вы, что, действительно готовы, "не щадя живота", повоевать? А может быть, у кого-то из так называемых политических лидеров хватит ума сейчас выйти на трибуну (удалённого доступа в самоизоляции) и сказать: "Люди Земли! Политики и президенты! Хватит! Всё оружие массового поражения – в помойку! Не выживет никто! Даёшь вместо гиперзвуковых ракет воздушные дроны скорой помощи!!!"

Но – не выйдут ведь… Скорее, наоборот: глядя на то, как, оказывается, просто и дёшево можно целые страны превратить в выхолощенные пустыри с развалившейся экономикой, в некоторых умах, опасаюсь, созреет идея: всех их можно победить!

Владимир Бекиш – блогер

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции