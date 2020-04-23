Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу якутского шамана Александра Габышева и двух его сторонников, которые шли в Москву изгонять "дух злого Путина" из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. В распоряжении редакции есть также копии документов по делу.
В феврале этого года Габышев и его сторонники пожаловались на нарушение права свободы передвижения и права на беспристрастный суд. В частности, во всех прошедших разбирательствах российские судьи опирались только на позицию сотрудников полиции, полностью игнорируя доводы защиты. По мнению юристов Габышева и его сторонников, во внимание не были приняты ни Конституция страны, ни нормы международного права. Прянишников заявил, что в делах отсутствуют доказательства вины шамана.
Ранее в Якутске задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина. По информации Сибирь.Реалии, его отвезли на допрос в ФСБ. Активисты утверждают, что там ему угрожали возбуждением уголовного дела по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Ростокин якобы удалял со всех ресурсов ролик, из-за которого на Габышева возбудили дело. После он был отпущен домой.
- 13 января этого года шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".
- Впервые Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- В декабре 2019 года, после попытки шамана возобновить поход в Москву, следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений. С него снята подписка о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.
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