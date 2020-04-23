Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу якутского шамана Александра Габышева и двух его сторонников, которые шли в Москву изгонять "дух злого Путина" из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. В распоряжении редакции есть также копии документов по делу.



В феврале этого года Габышев и его сторонники пожаловались на нарушение права свободы передвижения и права на беспристрастный суд. В частности, во всех прошедших разбирательствах российские судьи опирались только на позицию сотрудников полиции, полностью игнорируя доводы защиты. По мнению юристов Габышева и его сторонников, во внимание не были приняты ни Конституция страны, ни нормы международного права. Прянишников заявил, что в делах отсутствуют доказательства вины шамана.

Ранее в Якутске задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина. По информации Сибирь.Реалии, его отвезли на допрос в ФСБ. Активисты утверждают, что там ему угрожали возбуждением уголовного дела по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Ростокин якобы удалял со всех ресурсов ролик, из-за которого на Габышева возбудили дело. После он был отпущен домой.