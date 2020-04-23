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Тегеран ответил на призыв Трампа уничтожать иранские корабли

Тегеран будет уничтожать американские военные корабли в случае угрозы безопасности Ирану. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

Накануне с призывом атаковать иранские корабли, мешающие проходу военных США в Персидском заливе, призвал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об инцидентах с приближением иранских катеров к американским кораблям стало известно 15 апреля.

После заявления Трампа МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране. Ему передали ноту протеста для Белого дома. Иранские власти призвали Вашингтон к соблюдению морской безопасности и свободы судоходства.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились ещё сильнее в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани. Иран в ответ со своей территоии обстрелял американские базы в Ираке. Пострадали десятки военнослужащих США.

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