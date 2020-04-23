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"Русь Сидящая" подала иск в арбитражный суд к RT и "РЕН-ТВ"

Глава "Руси Сидящей" Ольга Романова

Фонд помощи заключенным "Русь Сидящая" подал иск в Арбитражный суд Москвы к каналам "РЕН-ТВ" и RT за публикации о возбуждении уголовного дела о фейке про коронавирус. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на представителя фонда Алексея Федярова.

В иске фонд требует опровергнуть информацию, изложенную в публикациях СМИ от 15 апреля. В них утверждалось, что Следственный комитет возбудил дело в отношении "Руси Сидящей" из-за распространения фейка про заражение осужденных в колонии в Новгородской области. Правозащитники утверждают, что эта информация не соответствует действительности, так как уголовное дело против фонда не возбуждалось, а про вспышку коронавирусной инфекции "Русь Сидящая" на своих ресурсах не писала. Иск еще не принят к производству.

Следственный комитет завёл уголовное дело из-за публикации в интернет-издании новости о заболевших коронавирусом заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области. Ведомство вызвало на допрос в качестве свидетеля главу фонда "Русь Сидящая" Ольгу Романову. Она обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову и попросила проверить возбуждение уголовного дела о фейке про распространение коронавируса в новгородской колонии.

"Русь Сидящая" - фонд, который занимается поддержкой заключённых и членов их семей. Правозащитники выражают опасения, что в местах лишения свободы могут начаться вспышки коронавирусной инфекции.

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