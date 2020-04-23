Регионы РФ выделили 430 млн на подготовку к голосованию о поправках

Власти регионов России заключили контракты на общую сумму не менее 430 рублей в рамках подготовки к проведению так называемого общероссийского голосования о поправках к Конституции. Это утверждается в расследовании Русской службы Би-би-си. Журналисты обнаружили на портале госзакупок более 280 действующих или уже исполненных контрактов, связанных с голосованием.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Его необходимость прописана в уже принятом парламентом и Законодательными собраниями регионов законе о поправках, принятом по инициативе президента Владимира Путина. Из-за вспышки коронавирусной инфекции голосование перенесли, новая дата пока не назначена.

Несмотря на перенос голосования, число контрактов, связанных с подготовкой к нему, каждый день растёт – утверждает Би-би-си. Большая часть средств при этом на данный момент приходится на два региона – 216 млн рублей потратят власти Сахалина, а около 121 млн рублей – власти Москвы. Как пишет Би-би-си, более 170 контрактов заключались уже после 25 марта, когда заказчики уже знали о переносе голосования и введении карантина. Почти все средства по ним осваиваются без конкурса единственными поставщиками.

Власти Сахалина, в частности, заключили контракт с издательским домом "Губернские ведомости". Ему поручено "изготовление и распространение полиграфической продукции", информирование населения о голосовании по поправкам с использованием телефонной связи, СМИ и интернет-ресурсов. Будет также создана агитпродукция, в том числе "брендированные шары на палочках, обложки для паспортов, магниты на холодильники, флешки-браслеты с объемом памяти не менее 1 Гб, термокружки, футболки и даже наборы из четырех видов семян в индивидуальной упаковке", пишет Би-би-си.