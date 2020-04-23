СМИ: один из покупателей "Ведомостей" может выйти из сделки

Основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки о покупке газеты "Ведомости". Об этом он сообщил в письме издателю "Ведомостей" Глебу Прозорову - пишет в четверг The Bell. О возможном выходе Голубовича из сделки ранее сообщали также "Открытые медиа".

The Bell цитирует письмо, в котором Голубович, в частности, перечисляет проблемы, мешающие, по его мнению, завершению сделки. Среди них как причины экономического характера, так и "невозможность оценить ущерб вследствие конфликта в трудовом коллективе, а также резонанс и политизированность конфликта в редакции".

Речь идёт о конфликте между большей частью журналистов "Ведомостей", с одной стороны, и недавно назначенным исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым - с другой. Шмаров был назначен на свою должность в марте, после того как было объявлено о предстоящей продаже "Ведомостей", которые должны были перейти от нынешних акционеров Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура к владельцу газеты "Наша версия" Константину Зятькову и Голубовичу.

Почти сразу после назначения Шмарова между ним и редакцией начались конфликты. И.о. главного редактора, в частности, снял с сайта колонку с критикой главы "Роснефти" Игоря Сечина, а 22 апреля запретил публиковать любые материалы, основанные на социологических исследованиях "Левада-центра", а также критические материалы о предложенных Владимиром Путиным поправках к Конституции.

В четверг на сайте "Ведомостей" появилось коллективное заявление от имени редакции, в котором журналисты фактически обвинили Шмарова в цензуре: "Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев". Шмаров в ответ заявил, что издание не может быть независимым от его руководства.