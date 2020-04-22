Исполняющий обязанности главного редактора газеты “Ведомости” Андрей Шмаров ввёл запрет на публикации в издании опросов социологического “Левада-центра”. Он также запретил критиковать “обнуление” президентских сроков для Владимира Путина. Шмаров объяснил это недовольством Администрации президента. Об этом Радио Свобода рассказали двое сотрудников газеты и написала редактор издания Ксения Болецкая.

По словам Болецкой, Шмаров рассказал сотрудникам, что опросы “Левады” не хочет видеть в “Ведомостях” Администрация президента России. Прислушаться к ней необходимо, если издание хочет выжить, — пересказывает слова главного редактор журналист.

“Ведомости” часто первыми публиковали опросы “Левада-центра”, получая их эксклюзивно до публикации на сайте. Социологический центр в 2016 году был включён в список НКО-иностранных агентов, в организации заявляют, что с этим определением не согласны.

“Для меня это не удивительно. Кремлёвская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами. Так что это грустно, но неудивительно”, — прокомментировал запрет “Открытым медиа” гендиректор “Левада-центра” Лев Гудков.

Корреспондент Радио Свобода обратился за комментариями к Шмарову, он прочитал вопросы, но не ответил на них. Он отказался от содержательных комментариев “Медузе” и “Открытым медиа”.