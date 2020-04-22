Исполняющий обязанности главного редактора газеты “Ведомости” Андрей Шмаров ввёл запрет на публикации в издании опросов социологического “Левада-центра”. Он также запретил критиковать “обнуление” президентских сроков для Владимира Путина. Шмаров объяснил это недовольством Администрации президента. Об этом Радио Свобода рассказали двое сотрудников газеты и написала редактор издания Ксения Болецкая.
По словам Болецкой, Шмаров рассказал сотрудникам, что опросы “Левады” не хочет видеть в “Ведомостях” Администрация президента России. Прислушаться к ней необходимо, если издание хочет выжить, — пересказывает слова главного редактор журналист.
“Ведомости” часто первыми публиковали опросы “Левада-центра”, получая их эксклюзивно до публикации на сайте. Социологический центр в 2016 году был включён в список НКО-иностранных агентов, в организации заявляют, что с этим определением не согласны.
“Для меня это не удивительно. Кремлёвская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами. Так что это грустно, но неудивительно”, — прокомментировал запрет “Открытым медиа” гендиректор “Левада-центра” Лев Гудков.
Корреспондент Радио Свобода обратился за комментариями к Шмарову, он прочитал вопросы, но не ответил на них. Он отказался от содержательных комментариев “Медузе” и “Открытым медиа”.
- 27 марта Ведомости опубликовали опрос "Левада-центра", согласно которому обнуление срока Владимира Путина одобряют меньше половины россиян. 14 апреля — о том, что 38 процентов россиян считают, что президент России выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей.
- Основатель издательского дома "Эксперт" Андрей Шмаров занял пост исполняющего обязанности главного редактора "Ведомостей" в конце марта. Это произошло после того, как владельцы газеты объявили о её будущей продаже главе издательского дома "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Редакция "Ведомостей" выступила против назначения Шмарова на пост главного редактора.
- Ранее Шмаров переписал заголовок в опубликованной на сайте "Ведомостей" статье о продаже венесуэльских активов "Роснефти", не сообщив об этом автору материала и другим редакторам и снял с сайта критическую колонку о главе "Роснефти" Игоре Сечине.
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