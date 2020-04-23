В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в 1,5 метра

В Москве начались рейды по выявлению нарушений так называемой социальной дистанции - предписанного расстояния между пассажирами - в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок". За приближение к другим пассажирам на дистанцию менее 1,5 метров грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В сообщении не сказано, был ли уже кто-то оштрафован или нет, а также каким образом контролёры определяют расстояние между пассажирами.

В указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта о введении так называемого режима самоизоляции сказано об обязанности жителей столицы в общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Это должно помешать распространению коронавируса.

С 22 апреля в Москве электронные пропуска для перемещения на общественном транспорте привязаны к картам для проезда в метро и к номерам личных автомобилей. Пешком перемещаться можно без пропуска, но только с определёнными целями, перечисленными в указе мэра, обычные прогулки запрещены. Сообщается, что полиция за них тоже штрафует - как и за попытки проехать в транспорте без пропусков.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что пик эпидемии в Москве ещё не пройден, поэтому режим самоизоляции в его нынешнем виде сохранится в ближайшее время. По его словам, он против его смягчения, чтобы потом не пришлось его ужесточать - как выразился Собянин, вводить в город войска. По последним официальным данным, в Москве более 30 тысяч инфицированных коронавирусом.