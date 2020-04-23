Собянин заявил, что не хотел бы вводить в Москву войска

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24" заявил, что количество случаев заражения коронавирусом в российской столице продолжает увеличиваться, в ситуации не наблюдается позитивной динамики и Москва "не прошла и середины пути" в развитии эпидемии. По его словам, ежедневный рост числа заболевших доходит до 15 процентов. При этом, по мнению Собянина, "драматической ситуации нет".

По словам мэра, нынешний "режим самоизоляции" в Москве оптимален для борьбы с эпидемией. Собянин заявил, что смягчение ограничений приведёт к драматическим последствиям: "Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария" - заявил он.

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на источник близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России сообщил, что карантин для россиян не продлится дольше июня. Точной даты окончания карантина нет. Источники "Дождя" сообщают, что при оптимистичном сценарии развития событий, так называемый режим самоизоляции отменят после майских праздников.

На 23 апреля в Москве зарегистрированы почти 34 тысячи инфицированных коронавирусом. Их число в последнее время увеличивается на 2-3 тысячи в день, растёт и число госпитализированных. Всего с начала вспышки в России заболели 62 733 человек, умерли 555. По официальной информации, темпы прироста заражённых сокращаются второй день подряд.