Красноярскому телеканалу грозит штраф за видео об "Отрядах Путина"

Генеральная прокуратура России подозревает красноярскую телекомпанию "ТВК" в нарушении закона и распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений. Причиной стала публикация на сайте канала ролика, который записали активисты движения "Отряды Путина". Видео появилось 20 марта, на нем несколько пенсионерок обвинили президента США Дональда Трампа в пандемии коронавируса, при этом утверждая, что до России вирус не доберётся. Теперь каналу грозит штраф в полмиллиона рублей - сообщает Сибирь.Реалии.

На сайте tvk6.ru ролик появился с заголовком: "Коронавируса нет и не будет!". Журналисты посчитали видео, на котором пенсионерки сжигают распечатанные изображения коронавируса юмористическим. Но прокуратура намерена привлечь телеканал к ответственности за "злоупотребление свободой массовой информации". Ролик на ютуб-канале "ТВК" уже заблокирован по решению Роскомнадзора. При этом исходное видео "Отгоняем коронавирус!" от "Отрядов Путина" по-прежнему доступно.​

"Представляете, какое количество людей в России делает бессмысленную и бесполезную работу? Для того, чтобы вынести такое предписание, это надо было, чтоб какой-нибудь бессмысленный чиновник это увидел, отсмотрел, написал документ, отпечатал и послал другому бессмысленному чиновнику в другое ведомство, тот тоже должен посмотреть, распечатать приказ, отправить его. Задействованы два серьёзнейших ведомства - Генпрокуратура и Роскомнадзор, задействованы канцелярия и почта, работает госмашина, платятся зарплаты и премии. Всё это выглядит полным абсурдом", - заявил редакции Сибирь.Реалии руководитель красноярской независимой телекомпании "ТВК" Вадим Востров.

По его словам, Роскомнадзор также направил уведомление о привлечении должностных лиц телекомпании к ответственности. Получили ли авторы ролика подобные предписания – неизвестно. В региональном управлении ведомства не ответили на звонок корреспондента Сибирь.Реалии.

Ранее Генпрокуратура отчиталась о том, что за последнее время выявлено 300 "фейков" о распространении коронавируса в России и оправила в Роскомнадзор 80 требований об ограничении доступа к этой информации. При этом действия и отчеты ведомств вызывают критику со стороны многих СМИ.

Журналистка из Санкт-Петербурга, много лет сотрудничающая с Русской службой Радио Свобода, Татьяна Вольтская недавно взяла интервью у врача-реаниматолога, который рассказал о бедственном положении системы здравоохранения в городе: нехватке специалистов, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты. После чего ей позвонил следователь, попросил явиться в СК в связи с публикацией.