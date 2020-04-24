СМИ: главный храм ВС РФ украшает мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

Издание "МБХ медиа" опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.
На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.
На ещё одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись "Крым наш".
- Главный храм Вооружённых сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
- Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.
- Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой Отечественной войны, в том числе выдуманных.
- Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.
- В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
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