СМИ: главный храм ВС РФ украшает мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

Издание "МБХ медиа" опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

На ещё одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись "Крым наш".