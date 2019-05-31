На стенах главного храма вооруженных сил России, который строится в Подмосковье, будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой отечественной войны, в том числе — выдуманный подвиг 28 панфиловцев, реальность которого опровергала ещё советская прокуратура. Об этом пишет газета Министерства обороны "Красная звезда", на публикацию обратила внимание Русская служба Би-би-си.

"На всех горельефах будут отображены достоверные исторические сюжеты, — утверждает "Красная звезда", — лица людей, которые можно увидеть в композиционных сюжетах, копировались с фотографий реальных воинов". "Глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки", — отмечается в издании. Один из панфиловцев, про которых была создана легенда, был судим за коллаборационизм.

Подвиг Панфиловцев — выдуманная журналистами "Красной звезды" история о героическом бое военнослужащих Красной армии у подмосковного Волоколамска в ноябре 1941 года. В 1947 году Главная военная прокуратура установила, что история никогда не происходила. Один из советских военнослужащих, упоминаемый как участник выдуманного боя, был осуждён за службу в немецкой Вспомогательной полиции на оккупированной территории СССР.

В 2015 году о неисторичности подвига напомнил глава Государственного архива России Сергей Мироненко. В ответ министр культуры Владимир Мединский назвал людей, ведущих дискуссии о подлинности подвига панфиловцев, "мразями кончеными", а историю "святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться". Он заявлял, что обнаружил документы, подтверждающие выдуманный бой у Волоколамска, но не предоставил их.