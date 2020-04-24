ЕС создаст фонд в 1 трлн евро для помощи экономике после эпидемии

Лидеры стран ЕС договорились о создании фонда объёмом около 1 триллиона евро для преодоления экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, 540 миллиардов евро будут выделены на экстренные меры поддержки экономики с использованием существующих механизмов ЕС.

Экономика стала главной темой саммита ЕС в режиме видеоконференции в четверг. Большинство стран Евросоюза в связи с эпидемией ввели жёсткие карантинные меры. Были закрыты многие предприятия сферы услуг, а в наиболее пострадавших от коронавируса странах - и промышленности. Член Еврокомиссии Тьерри Бретон заявил, что падение экономики ЕС в нынешнем году может достигнуть 7,5 процентов.

Пока, однако, не достигнуто соглашение о механизме финансирования нового фонда. На его создании настаивала, в частности, Италия - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. Против ряда предложений Италии, однако, возражали страны северной Европы, в частности Нидерланды при поддержке Германии. Франция и Испания, в свою очередь, поддерживают позицию Италии. Лидеры ЕС продолжат дискуссии на видеоконференции 6 мая.

Ряд стран ЕС постепенно отменяют карантинные ограничения - развитие эпидемии замедлилось. Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, накануне предупредила, что Европа всё ещё на "начальном этапе" борьбы с коронавирусом.