"Талибан" отказался соблюдать режим прекращения огня

Движение "Талибан" объявило об отказе соблюдать режим прекращения огня в период Рамадана, отвергнув предложения правительства Афганистана. Представители талибов заявили, что в связи с разногласиями о ходе мирного процесса, было бы нерациональным соблюдать перемирие.

Предложение талибам от имени правительства сделал 23 апреля президент Афганистана Ашраф Гани. Несмотря на то, что глава государства сослался на чрезвычайные обстоятельства, связанные с эпидемией коронавируса в Афганистане, представитель "Талибана" заявил что боевые действия не прекратятся, потребовав от правительства начать обмен заключёнными, находящимися в тюрьмах с обеих сторон.

Союз НАТО подверг движение "Талибан" критике, заявив, что нынешний уровень насилия со стороны талибов - неприемлем. В Брюсселе призвали афганских оппозиционеров участвовать в мирных переговорах и содействоваться обмену заключёнными.