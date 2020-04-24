Журналистку из Пскова вызвали в полицию из-за публикаций о COVID-19

Внештатного корреспондента Радио Свобода в Пскове Людмилу Савицкую вызвали в полицию на опрос из-за публикации о распространении коронавируса в регионе. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на саму журналистку.

По словам Савицкой, ей позвонил сотрудник полиции и сказал, что хочет допросить её в качестве свидетеля по административному делу о злоупотреблении свободой массовой информации. Журналистке должна прийти в полицию 28 апреля.

Савицкая считает, что вызов в полицию может быть связан с её статьей на сайте "Северо-Запад. МБХ Медиа" под названием "Ситуация критическая: как Псков встречает коронавирусную пандемию". В материале цитировался пост активиста Николая Кузьмина, на которого составлен протокол за распространение фейковых новостей. В материале Савицкой не использовались фрагменты текста, которые были признаны фейковыми.

Протокол на Кузьмина составили из-за поста во "ВКонтакте", в котором он сообщал о количестве аппаратов ИВЛ в инфекционном отделении городской больницы Пскова. Полицейские посчитали фейком слова активиста о том, что при неблагоприятном развитии ситуации с пандемией больные будут зависеть от возможностей своего организма. Фразы Кузьмина о двух аппаратах ИВЛ в инфекционном корпусе и нехватке врачей полиция ложными не посчитала.