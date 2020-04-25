Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ

Видеоконференция лидеров стран "Большой двадцатки" не состоялась из-за серьёзных разногласий Китая и США в оценке деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

По информации собеседника газеты, Соединённые Штаты настаивали на том, что ВОЗ должна нести ответственность за борьбу с пандемией коронавируса на самой ранней стадии. Китай в ответ якобы категорически отказался это обсуждать. В итоге встреча была приостановлена в последнюю минуту. Организаторы надеются, что видеоконференция всё же состоится в ближайшее время.

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Глава Белого дома обвинил организацию в распространении недостоверной информации, которую предоставил Китай о коронавирусе. Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавирусной инфекции. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале её развития.

По данным Bloomberg, Вашингтон ежегодно предоставляет ВОЗ не менее 400 миллионов долларов. Пекин на днях решил выделить организации 30 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.