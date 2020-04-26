Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Археология. Будущее

Экономика спасения: как раздать деньги населению?

Экономика спасения: как раздать деньги населению?
Embed
Экономика спасения: как раздать деньги населению?

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Уже много лет идет дискуссия о безусловном базовом доходе, и правительства многих стран уже экспериментировали с этой идей. Эпидемия коронавируса и локдаун мировой экономики ускорили этот процесс, и сегодня правительства десятков стран раздают деньги населению, попавшему в карантин. Станет ли это регулярной практикой после окончания пандемии? Сможет ли Россия ввести безусловный базовый доход? Обсуждают: Сергей Алексашенко, экономист и Олег Вьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG