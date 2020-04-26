Экономика спасения: как раздать деньги населению?

Уже много лет идет дискуссия о безусловном базовом доходе, и правительства многих стран уже экспериментировали с этой идей. Эпидемия коронавируса и локдаун мировой экономики ускорили этот процесс, и сегодня правительства десятков стран раздают деньги населению, попавшему в карантин. Станет ли это регулярной практикой после окончания пандемии? Сможет ли Россия ввести безусловный базовый доход? Обсуждают: Сергей Алексашенко, экономист и Олег Вьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики.