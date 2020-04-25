В Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 прошёл субботник

В Белоруссии 25 апреля на фоне пандемии коронавируса проходит субботник, посвящённый 75-летию победы во Второй мировой войне. Очевидцы передают, что многие участники мероприятия не используют защитных масок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день субботника отправился в район Гомельской области, пострадавший от аварии на Чернобыльской атомной станции. Белорусский лидер занимался там высадкой сосен.

На фоне пандемии COVID-19 Лукашенко не стал отменять или переносить традиционный субботник. Однако он перенёс послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано более девяти с половиной тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 67 человек.

В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19.

Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.

В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.

Белоруссия остаётся одной из немногих европейских стран, в которых не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия.