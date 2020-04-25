Кудрин: от 6 до 9 миллионов россиян могут стать безработными

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса безработица в России может увеличиться до семи или восьми процентов. При худшем варианте безработица может составить 10 процентов. Это коснётся от шести до девяти миллионов человек, сообщает "Коммерсант".

Ранее Кудрин заявлял, что период безработицы из-за коронвируса для многих продлится до конца этого года. На данный момент, по словам главы Счётной палаты, в России зарегистрировано менее одного процента безработных. При этом он уточнил, что статистика Международной организации труда говорит о 4,5 процентах безработных в стране.

Кудрин считает, что российская экономика в 2020 году упадёт на 6–8 процентов. Он предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице и выдать дотации бизнесу на выплату зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей.

В России для борьбы с распространением коронавируса весь апрель объявлен нерабочим. В Москве закрыты все рестораны, фитнес-залы, торговые центры, салоны красоты. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом. С 15 апреля введены пропуска для передвижения на транспорте.