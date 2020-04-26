Власти сообщили о более 80 тысяч инфицированных коронавирусом в России

Число инфицированных коронавирусом в России возросло до 80949, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки вирус обнаружен у 6361 человек.
Почти у половины — 45,9 процентов инфицированных не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.
По данным Университета им. Джона Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
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О чем не говорят цифры
Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.
В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.
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