Оставшиеся в Израиле: мамы с детьми после операции не могут вернуться в Россию

"Мы практически уже 1,5 месяца этим [вывозом россиян, застрявших за границей] занимаемся. Как мы можем не понимать масштаб, объем проблемы и вопросов, когда мы находимся в эпицентре этой деятельности?" Так представитель российского МИД Мария Захарова в интервью "Эху Москвы" комментировала вопрос о возвращении россиян на родину после начала пандемии коронавируса.

В этом интервью не упоминаются те россияне, которые уже месяц не могут улететь из Израиля. Речь не о туристах, отдыхавших на берегу Мертвого моря. Для части россиян Израиль зимой – это возможность сделать операции, которые невозможно сделать в России.

Радио Свобода известно как минимум о четверых россиянках, прилетевших в Израиль в январе-феврале со своими маленькими детьми, чтобы их прооперировали в израильских клиниках. Вернуться в Россию до закрытия границ эти женщины не могли, потому что у кого-то до середины апреля продолжалась реабилитация, у кого-то вторые операции были назначены только на апрель.

Последний рейс для возвращающихся из Израиля россиян был 29 марта. После этого улететь в Россию было невозможно. Следующий рейс Тель-Авив – Москва был запланирован на 20 апреля, однако, по словам собеседниц Радио Свобода, его в последний момент из предназначавшегося для эвакуации превратили в грузовой, и самолет улетел в Россию без пассажиров. При этом посольство РФ в Израиле не может назвать даже приблизительные сроки следующего эвакуационного рейса. В итоге некоторые россияне собираются улетать из Израиля в Минск, чтобы уже оттуда попытаться добраться до России. У собеседниц Радио Свобода на руках маленькие дети после операций и никаких контактов в Минске.

Ангелина

Ангелина и ее дочка, которой 4,5 года, прилетели в Израиль еще 6 января, то есть задолго до начала пандемии COVID-19 в мире. На следующий день у девочки прошла первая операция – у ребенка врожденный гигантский меланоцитарный невус. Семья прилетает на лечение в Израиль уже не первый год. При этом впереди были еще две плановые операции – в начале февраля и в конце марта. "Мы даже при всем желании не могли прыгнуть в самолет. Потому что процесс между операциями – 10 еженедельных процедур. И увезти ребенка в середине просто невозможно. Это лечение невозможно прервать, его можно только закончить", – рассказывает Ангелина в интервью Радио Свобода.

Когда стало понятно, что Россия закрывает границы и прерывает регулярное авиасообщение, Ангелина тут же сообщила посольству, что она с ребенком находится в Израиле на лечении и что до 13 апреля они не могут улететь. Планировалось, что 12 апреля девочки только снимут швы, после чего семья может возвращаться на родину. До этого ребенку после операции нельзя было даже сидеть и сгибать ногу. Ангелине в посольстве России ответили, что здоровье и лечение ребенка – это важно, поэтому, дескать, заканчивайте все медицинские процедуры, а все вопросы будут решаться уже впоследствии.

Но в результате, когда Россия закрыла границу 30 марта, консульство России в Иерусалиме (Ангелина с дочкой лечились госпитале в Иерусалиме) сказало, что ничего быстро не произойдет, поэтому женщине посоветовали "быть на связи и напоминать о себе".

"Что самое для меня непонятное, я просто выросла, можно сказать, в посольстве, потому что у меня папа был в свое время сотрудником посольства. И оно, в принципе, в стране для того, чтобы как-то защищать и отстаивать интересы своих граждан, как мне всегда казалось. Я с детства слышала много историй. Но вот наше посольство: по телефону для экстренных ситуаций дозвониться очень сложно. Этот телефон предлагает номер дежурного дипломата или же обратиться в консульство. Мы связи с посольством не имеем никакой! Я писала обращение послу – безответно! Я знаю, что я не одна такая – тоже безответно!"

В итоге 13 апреля в официальном телеграм-канале, который российские власти используют для связи с соотечественниками, оказавшимися за границей, появилось сообщение, что 20 апреля будет наконец-то рейс для возвращения в Москву, на который можно зарегистрироваться. Те, у кого были обратные билеты на руках, действительно регистрировались. У кого билетов не было, соответственно могли купить их. Рейс выполнял "Аэрофлот". При этом улететь могли только те, у кого была прописка в Москве и Московской области. Как объясняет Ангелина, сейчас все подобные рейсы формируют по принципу "один рейс – один регион", а происходит это, по ее мнению, потому, что все, прибывшие из-за границы, должны проходить обязательный двухнедельный карантин.

"По общему правилу, которое опять же было установлено в начале апреля, один город – один регион. Правило, которое ввело наше правительство в связи с этой ситуацией. Когда есть, где размещать людей на карантин, они берут из других регионов. Когда объявляется регистрация на рейс, опять же в телеграм-канале, в котором вся эта информация есть, они указывают, какие регионы могут на него регистрироваться. Допустим, самолет летит в Новосибирск и в несколько областей, с которыми Новосибирск граничит: жители из этих областей могут регистрироваться. Они четко это прописывают, когда объявляют регистрацию".

После этого сообщения 15-го числа не было ничего – никакой информации

Ангелина зарегистрировала себя и дочку на рейс через сайт Госуслуг, сохранив специально эту регистрацию в формате PDF на всякий случай. Однако уже 15 апреля было сказано, что рейс Тель-Авив – Москва отложен на неопределенное время. Дополнительную информацию вам сообщат. "Все! После этого сообщения 15-го числа не было ничего – никакой информации и никаких новостей!" – негодует собеседница Радио Свобода.

Но так как Ангелина, как и многие другие россияне, которые сейчас ищут пути возвращения в Россию, постоянно проверяют сайты авиакомпаний, то 19 апреля она увидела, что на сайте Аэрофлота в продаже появились билеты на рейс Москва – Тель-Авив SU-502.

"То есть это тот борт, который летит обратно из Тель-Авива в Москву, SU-500, на который мы зарегистрированы и который, как нам объявили, якобы отложен на неопределенный срок. Борт летит, и он пассажирский, потому что на него продают билеты. Он прилетел ровно по расписанию из Москвы в Тель-Авив и привез сюда израильтян, которые купили билеты на него, но обратно он улетел не с людьми, даже которые на него зарегистрированы, а с грузом. Этот рейс был изначально предназначен для людей, но потом почему-то что-то поменялось и в итоге рейс стал коммерческо-грузовым. И получается, что отменили не рейс, потому что рейс же состоялся, а отменили (или отложили) именно вывоз людей. Но никто не хочет называть вещи своими именами! Я уже понимаю, что это система, но так обидно! Потому что ты думаешь: "Я – добропорядочный гражданин, я соблюдаю законы, я плачу налоги. Я плачу отчисления в социальный фонд. Я даже Правила дорожного движения не нарушаю. И получается, что в трудной ситуации тебя просто не слышат, не видят и бросают". Обидно".

У Ангелины ситуация осложняется тем, что они с ребенком прилетели в Израиль без визы, потому что граждане России могут находиться там на лечении без виз в течение трех месяцев. Эти три месяца у Ангелины уже прошли. Женщина говорит, что в принципе визу можно было получить в местном МВД, но из-за действующего в Израиле карантина сначала все отделения закрыли. Теперь они работают только полдня и, чтобы попасть до обеда, надо приезжать в 6.30 утра. Ангелине даже не с кем оставить дочку, чтобы подать документы. Идти же в многолюдное место с ребенком после операции женщина боится, потому что это может быть опасно для здоровья ребенка. И чем впоследствии может обернуться это нарушение правил пребывания, Ангелина пока не знает.

"Консульство вообще не помогает с визами! Мы обращались – хотя бы скажите, какие офисы МВД работают, может быть, у вас там кто-то есть, чтобы в очереди не стоять с ребенком три часа. Никакого ответа, никакой поддержки не было. Да, бог с ней, с этой визой, если бы не ехать в Израиль снова, а нам надо продолжать лечение. А у них, если нарушается режим, то это запрет на въезд. А нам еще минимум дважды надо лететь. Консульство долго нам говорило, что все виды виз продлили. Мы говорим: "Подождите, у нас не визы. Мы три месяца находимся на безвизовом режиме. У нас нет визы". Они говорят: "Нам пришла нота, что все продлили". Я говорю: "Но у нас не виза. У нас – разрешение на пребывание, и оно истекает, а после этого надо получать визу".

Рената

В аналогичной ситуации оказалась и Рената. Она тоже прилетела в Израиль с детьми еще 14 января. Ее сыну, которому нет и двух лет, нужно удалять гигантский невус – в России это сделать отказались. Малышу сделали первую операцию, после которой следующие 10 недель нужно было еще ездить в клинику на процедуры, после чего предстояла еще и вторая операция. Она была назначена на 3 апреля, а улететь домой семья могла только 6-го после выписки.

Рената добавляет, что они с мужем планировали, что в начале марта он прилетит в Израиль, чтобы помогать с детьми до и после операции – помимо сына, у пары пятилетняя дочь. Но в начале марта Израиль закрыл въезд для туристов. В результате женщина осталась одна с двумя маленькими детьми ждать второй операции и пытаться как-то вернуться на родину.

При этом вторую операцию сыну Ренаты делали уже во время строгого карантина в Израиле. Женщина признается, что в какой-то момент операция оказалась даже под вопросом, потому что в Израиле отменили все плановые операции и посещения врача. Но в итоге их хирург смог добиться того, чтобы операцию мальчику провели, потому что это была все-таки не плановая операция, а обязательная.

Рената рассказывает, что у нее для поездок на процедуры было специальное письмо, по которому они могли входить в клинику. Однако для нее была проблема даже добраться, потому что в Израиле отменили общественный транспорт, а в такси запретили поездки больше двух человек, а их с детьми было трое и многие таксисты отказывались везти семью.

"Ничего, мы со всем справились, слава богу. Все это позади. И вот хотели бы, конечно, очень вернуться домой, но теперь мы здесь застряли, вынуждены ждать рейс, ждем информации. Опять же жилье очень дорогое здесь. Хорошо мои коллеги помогли мне – оплатили на три месяца проживания. А саму операцию нам оплачивает благотворительный фонд. Но дальше уже сами, а мы обычная семья: работает только папа, я в декрете сижу".

После отмены рейса 20 апреля Рената решила купить билеты в Минск на 5 мая. Однако женщина признается, что это скорее страховочный вариант – она надеется, что возможно, все-таки будет какой-то другой вывозной российский рейс. Рената честно говорит, что плохо себе представляет, как она будет пересекать белорусско-российскую границу, как дальше ехать. Но бесконечно ждать в Израиле она не может, потому что на это нужны деньги, а их особо нет.

Тем не менее Ренате повезло больше, чем Ангелине. Российское посольство для мам с детьми предоставило гостиницу в городе на побережье Нетания с двухразовым питанием. Рената воспользовалась этим предложением, и в пятницу она с детьми переехала туда. Ангелина же была вынуждена отказаться от такого варианта, потому что в гостинице нет кухни, а ее дочка на строгой диете и ей обязательно надо готовить.

Ирина

Решила лететь из Израиля в Минск и еще одна мама – Ирина. Ее полуторагодовалой дочке нужно было удалить родимое пятно. И так как надо было ждать, пока вырастет кожа для трансплантации, то все это время они должны были жить в Израиле. Они прилетели в феврале, вторая операция прошла 6 апреля, так что врачи разрешали улететь Ирине с дочкой не раньше 10–12 апреля.

Ирина тоже собирается воспользоваться предложением посольства переехать в гостиницу в Нетании, однако пока они ждут своей очереди.

Беларусь, в отличие от России, не остановила авиасообщение, однако самолеты в Минск летают намного реже. На ближайшие рейсы не было билетов, поэтому Ирина взяла на самый ранний, на который билеты были. Они надеются вылететь 3 мая.

Я не хочу жаловаться, нагнетать, но приятного мало

"На самолет 20 апреля я зарегистрировалась, но его отменили. Дальше информации по рейсам нет. Здесь достаточно дорого жить. Плюс ребенок после операции, плюс эпидемия и карантин – достаточно тревожно. Поэтому хотелось бы очень вернуться. Есть информация, что граждан России пускают через белорусско-российскую границу. Некоторые мамы у нас летают именно через Минск. По крайней мере, это сейчас единственная возможность уехать. Я не хочу жаловаться, нагнетать, но приятного мало. Ребенок после операции, вся в бинтах. Нужно будет долететь до Минска, там на машине. Надеюсь, что я как-то выкручусь".