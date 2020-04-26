Четверо водителей депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Четверо водителей федерального бюджетного учреждения "Автобаза №2", которое занимается перевозкой депутатов Госдумы и членов правительства, заразились коронавирусом, сообщает "МБХ медиа". По данным издания, ещё около двадцати водителей отправлены на принудительный карантин с подозрением на инфекцию.

Накануне у двух депутатов Госдумы от фракции КПРФ, Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, также был диагностирован коронавирус. Оба они госпитализированы.

По официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 26 апреля число инфицированных в России достигло 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек.

Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве. За сутки в городе выявили 2971 инфицированного, всего заражены 42 480 человек.

По данным Университета им. Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне должны в майские праздники оставаться дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса.