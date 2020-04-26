Анри Кичка, один из последних узников Освенцима, умер в Бельгии

В Бельгии умер один из последних оставшихся в живых свидетелей Холокоста. 94-летний Анри Кичка стал жертвой Covid 19. Он умер в субботу в брюссельском доме для престарелых.

Анри Кичка в годы Второй мировой войны оказался в числе выживших узников нацистского концлагеря Освенцим, находившегося на юге оккупированной гитлеровцами Польши.

В январе 2020 года он рассказывал радио Би-би-си о своём жизненном опыте, в частности, назвав Освенцим воплощением воплощением смерти. Его сын Майкл Кичка написал в Фейсбуке: "Микросопический коронавирус добился того, чего не добилась целая нацистская армия. Мой отец выжил во время "марша смерти", но сегодня завершился его марш жизни.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье выходцев из Польши. Его родители бежали от волны антисемитизма в Восточной Европе, чтобы начать новую жизнь на Западе. Оккупация нацистами Бельгии не оставила им места, где они могли бы укрыться, и очень скоро, в 1942 году они были депортированы.

Отец мальчика должен был принудительно работать, в то время как женщины из его семьи, мать и сёстры, а также тётя, были отправлены в Аушвиц, где очень скоро были направлены в газовые камеры, после чего сожжены в лагерных печах.